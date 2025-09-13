為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國會外交走進基層! 林楚茵率團訪羅亞爾省 法國媒體專文報導

    民進黨立委林楚茵率國會訪團訪問法國地方基層，由法國國民議會外委會副主席聖保羅（ Laetitia Saint-Paul）親自陪同。（林楚茵辦公室提供）

    民進黨立委林楚茵率國會訪團訪問法國地方基層，由法國國民議會外委會副主席聖保羅（ Laetitia Saint-Paul）親自陪同。（林楚茵辦公室提供）

    2025/09/13 19:03

    〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委林楚茵率領台灣國會議員訪團首度深入法國地方交流，行程登上法國全國性媒體「Ouest-France」與地方媒體「Le Kiosque」專文報導，獲得正面迴響。林楚茵今（13日）強調，這是台灣立法委員訪團首次走進巴黎以外的地區，國會外交不再侷限於大城市，而是正式升級為「在地外交」。

    林楚茵今天在社群分享說，此行由法國國民議會外交委員會副主席聖保羅（Laetitia Saint-Paul）親自陪同，訪團走訪她的選區，拜會索米爾市市長古雷（Jackie Goulet），並參訪當地葡萄酒莊，獲得當地熱情接待。

    林楚茵強調，藍白在野黨刪減外交部媒宣費用，執政黨立委就有責任讓台灣持續登上國外媒體，讓台灣在國際舞台上發光發熱。

    法媒報導，台灣訪團9月8日參訪曼恩—羅亞爾省Clos du Beugnon酒莊，體驗氣泡酒（crémant）釀造與葡萄採收。

    「Ouest-France」指出，此次交流由聖保羅主導，她同時是當地選區立委與國會外委會副主席。「Le Kiosque」則寫道，台灣立委們也走訪索米爾及周邊歷史景點，並由市長古雷接待。

    法媒並引述聖保羅強調，在國際局勢緊張、民主退縮的情勢下，民主國家更應深化合作，她並期盼推動降低台灣進口氣泡酒關稅，為法國酒莊創造出口機會。

    林楚茵強調，這次率團回訪，讓國會外交更進一步走進地方，展現台灣與法國民主夥伴交流的新模式。

