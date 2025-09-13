蕭美琴：政府會做青年重要後盾 減輕經濟負擔

副總統蕭美琴致詞表示，政府會強化各項作為，成為青年重要後盾。（記者王峻祺攝）

2025/09/13 18:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕副總統蕭美琴今（13）日赴宜蘭出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」，致詞時表示，政府會強化各項作為，成為青年重要後盾，提供各項協助減輕經濟負擔，幫助青年更加穩定、安心地走在時代的前端！

蕭美琴說，面對近期新的關稅等挑戰，大家所認知的國際貿易體系，發生突破性變化，每一個國家都在用不同的方式應對，台灣並非第一次面臨難題，早在70、80年代，就有一群造山者，在面對國際處境最困難時，以勤奮、努力創造一座又一座的護國群山。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴說，世界在變動中，台灣也有新的經濟動能，包含AI人工智慧，雖然有些年輕人，會迷惘被AI取代工作，但相信有志氣的青年，都能有把握的說「AI不會取代我們，而是我們會掌管AI」。

她表示，台灣股市上週創下歷史新高，出口值也首次超越南韓總額，韓國人口是台灣的2倍多，但台灣創造新高，證明台灣人在面對不同挑戰中，總是持續該走的腳步、找到新的機會，相信青商會就是把人、資源、產業以及世界連結起來最重要的橋梁。

蕭美琴說，現在台灣有不同產業，正在淨零及數位雙軸轉型，政府希望能夠成為青年的重要後盾，提供包括學費減免、租屋及幼托補貼，還有育嬰照顧、青安貸款、百億圓夢計畫等協助，讓青年在創業階段，都能更加穩定、安心，減輕經濟負擔。

她說，期許透過政府及民間夥伴的努力，讓下一個世代青年，在求學階段甚至初入社會時，都能有更豐富的國際體驗及視角，不斷走在時代的前端，找到新的靈感，甚至走向世界的舞台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法