為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    財劃法修後9縣市補助減少 彰化、基隆和金門都上榜

    行政院主計總處主計長陳淑姿指出，中央對地方挹注財源，有9個縣市獲配數低於「財劃法」修法前。（記者塗建榮攝）

    行政院主計總處主計長陳淑姿指出，中央對地方挹注財源，有9個縣市獲配數低於「財劃法」修法前。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 17:25

    〔記者劉宛琳／台北報導〕針對新版「財劃法」爭議，行政院長卓榮泰今邀請22縣市到政院商討，行政院主計總處主計長陳淑姿在記者會表示，115年度中央對地方挹注財源達1兆1650億元為歷史新高，但仍有9個縣市獲配數低於修法前。行政院主計總處公務預算處處長許永議表示，有減少的縣市是台南市、彰化縣、嘉義縣市、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金門縣及連江縣。

    陳淑姿說明，一般性補助和計劃性補助其實是中央對於協助地方自治應辦的事項，事權的部分是地方應辦的一個事項，是我們來協助他。另外還有一項是原來中央接收省政府的部分，這部分的事權沒有下放，只有資源下放，所以這個部分的事權必須透過修法才能夠來做一個移轉，所以我們優先就應辦的事項回歸地方去做辦理，才會調整整個一般性補助和計劃性補助的項目和補助的範圍。

    陳淑姿說，但地方政府就會面臨一般性補助本來都是用設算（定額設算）而非申請，其實有一些項目也可以改為設算，無需經過申請。整個程序要如何來改善，主計處會再跟部會來做一個商討，在設立申請的程序上能夠簡化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播