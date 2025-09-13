財劃法修後9縣市補助減少 彰化、基隆和金門都上榜

行政院主計總處主計長陳淑姿指出，中央對地方挹注財源，有9個縣市獲配數低於「財劃法」修法前。（記者塗建榮攝）

2025/09/13 17:25

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對新版「財劃法」爭議，行政院長卓榮泰今邀請22縣市到政院商討，行政院主計總處主計長陳淑姿在記者會表示，115年度中央對地方挹注財源達1兆1650億元為歷史新高，但仍有9個縣市獲配數低於修法前。行政院主計總處公務預算處處長許永議表示，有減少的縣市是台南市、彰化縣、嘉義縣市、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金門縣及連江縣。

陳淑姿說明，一般性補助和計劃性補助其實是中央對於協助地方自治應辦的事項，事權的部分是地方應辦的一個事項，是我們來協助他。另外還有一項是原來中央接收省政府的部分，這部分的事權沒有下放，只有資源下放，所以這個部分的事權必須透過修法才能夠來做一個移轉，所以我們優先就應辦的事項回歸地方去做辦理，才會調整整個一般性補助和計劃性補助的項目和補助的範圍。

陳淑姿說，但地方政府就會面臨一般性補助本來都是用設算（定額設算）而非申請，其實有一些項目也可以改為設算，無需經過申請。整個程序要如何來改善，主計處會再跟部會來做一個商討，在設立申請的程序上能夠簡化。

