    首頁　>　政治

    批AIT違反美6項保證 蕭旭岑：民主黨政府時代任命的AIT官員有問過川普？

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    2025/09/13 17:28

    〔記者施曉光／台北報導〕針對美國在台協會（AIT）批評中國歪曲包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「舊金山和約」等二戰時期文件，脅迫台灣，被外界解讀表態「台灣地位未定」，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日痛批AIT論述違反美國長年政策，包括原本「6項保證」當中「未改變對台灣主權的立場」，變成「台灣未定論」，完全不符合中華民國的利益，還把台灣的安全推向險境。

    蕭旭岑質疑，美國民主黨政府時代任命的AIT官員，還在延續拜登政府的老調，操弄聯合國第2758號決議，並在「台灣未定論」打擦邊球，他要請問AIT處長谷立言，有沒有問過現任美國總統川普的意見？「AIT輕率發言讓兩岸更緊張，是川普要的嗎？」

    蕭旭岑表示，在台灣的台獨勢力一直以「舊金山合約」為依據，宣揚所謂「台灣未定論」，試圖拆解中華民國憲法規定的「台灣與大陸同屬一個中國」，但完全無法推翻「日本將台灣、澎湖歸還中華民國」的歷史事實，更不符合台灣人利益，他痛批，AIT官員還在操作拜登時期操弄台灣地位的手法，完全不顧台灣民眾的利益與安危，這真的是川普政府的新政策嗎？對照美國從關稅戰到強迫台積電搬走等作為，更讓台灣人懷疑，美國到底有沒有把台灣當真正的朋友？

    蕭旭岑指出，1982年的「六項保證」是美國對台灣關係的指引規範，其中「未改變對台灣主權的立場」，40幾年來都沒有改變，AIT如果公然向「台灣未定論」滑動，是違反美國的「6項保證」，更是衝擊已經脆弱危殆的兩岸關係，這還算是台灣的好朋友嗎？

    蕭旭岑表示，以國際法的角度，「開羅宣言」、「波茨坦公告」與日本降伏文書都是具有約束力的法律文件，「開羅宣言」要求日本將竊佔中國的東北四省、台灣、澎湖群島歸還中華民國，是當時盟國明確支持的唯一國際文件，過去英美等國家並未否定其存在，或是主張其無法律效力。

