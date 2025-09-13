為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法座談 花蓮縣府批數學問題拿「政治語言」來講

    花蓮縣長徐榛蔚13日出席財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議。（記者塗建榮攝）

    花蓮縣長徐榛蔚13日出席財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 17:17

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕針對新版財劃法出包，行政院長卓榮泰今邀請地方政府到行政院座談，花蓮縣長徐榛蔚及財政處、主計處長出席會議，訴求恢復一般性補助款回歸正軌。出席的縣府財政處長劉台文說，出席的縣市首長都認為，預算分配是數學問題，但行政院偏要拿政治語言來講，現在根本是天下大亂。

    花蓮統籌分配稅款原本立委傅崐萁在大罷免期間，不斷宣傳花蓮縣明年會新增161億元，但因分母算錯，造成明年統籌分配稅只剩148億元。花蓮縣府財政處長劉台文說，統籌分配稅款的問題是「多分配兩次就可以」，但行政院不願意，一定要說是立法院的瑕疵，行政院不斷強調「財劃法沒有授權」，一定要立法院自己再提出修法，等於有開會跟沒開一樣，直呼「現在根本天下大亂」。

    劉台文提到，花蓮統籌分配稅明年雖增加148億元，但實際上因中央把事權移到地方辦理共有102億元，真正增加的統籌分配稅只有增加46億元，但一般性補助款今年97億元，明年只剩46億元，被大砍51億元，多出來的統籌分配稅「拿來補一般性補助款都不夠」，希望中央可以盡快協助。

