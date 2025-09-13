出席政院座談 宜蘭代理縣長林茂盛：讓預算符合財劃法精神

宜蘭縣代理縣長林茂盛。（宜蘭縣府提供）

2025/09/13 17:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕依新版財劃法，宜蘭縣明年統籌分配款，約可分到190億元，較今年增加128億元，不過一般性補助款卻短少近一半，代理縣長林茂盛今天下午出席政院財劃法交流會議時，建請讓預算符合財劃法精神，儘速下放至地方，以利地方預算編列與業務推動。

林茂盛說，原用於彌補地方政府財政差短的「一般性補助款」轉變為類「類計畫型補助」，地方政府須提出計畫才能獲得中央部會的審核與核定。此舉違反財劃法第30條「中央政府給予地方政府之一般性補助款，不能低於前一年度額度」的規定，宜蘭縣一般性補助款從114年的94億元，下降為115年的45億元。

請繼續往下閱讀...

另針對統籌分配稅款解釋爭議。林茂盛說，財劃法第16條之1第3項定義很清楚，且《行政程序法》第7條及第10條規定，行政行為應有助於目的達成，且行政機關行使裁量權不得逾越法定範圍，並應符合法規授權目的。而不是逕自裁量，導致離島統籌分配稅款不增反減，且345億元仍需待修法後分配，是不符合法條精神的做法。

他強調，行政院研議的相關措施，特別是類計畫型補助，可能導致中央與地方的主會計人員及財政人員投入大量人力、物力，最終卻未能符合財劃法規定與精神，反而增加雙方業務量。

林茂盛說，建請行政院在各縣市正在籌編預算之際，讓預算符合財劃法精神，儘速下放至地方，以利地方預算編列與業務推動，不應影響現行法令的推動、預算籌編以及地方政府行政業務的運作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法