    財劃法爭議》財力躍升「天龍國」等級？苗栗縣府建請回歸「第五級」

    苗栗縣政府外觀。（資料照）

    苗栗縣政府外觀。（資料照）

    2025/09/13 16:59

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕行政院長卓榮泰今（13）日上午、下午分兩批邀請各縣市首長在行政院討論財劃法議題。苗栗縣長鍾東錦出國由縣府秘書長陳斌山代表出席，提出將苗栗縣財力分級回歸為「第五級」及建請中央考量苗栗財政狀況，給予全力協助，盼各項補助加計總額應高於以往水準。

    陳斌山與縣府財政處長郭春美出席下午場次，於會中懇請卓榮泰及中央考量苗縣府財政狀況維持苗栗縣財力分級，並給予苗縣府財政協助支持。

    陳斌山於會中反映，依據行政院主計總處訂頒「各直轄市及縣（市）政府財力分級表」，苗縣財力分級一直都是「第五級」，但目前接獲中央各部會通知明年度苗縣財力分級調整為「第一級」，財力分級與台北市相同。

    陳斌山表示，此將造成苗縣各項配合款均大幅上升，且增加額度超逾縣府明年獲配普通統籌分配稅款增額，超過苗縣財政所能負擔，將使苗縣施政窒礙難行，懇請中央協助苗縣維持財力分級為「第五級」。對此，卓榮泰當場請主計總處主計長陳淑姿再與苗縣府協商研議。

    此外，陳斌山於會中也提出，中央對地方的財政協助主要分為統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助等三種類型，苗栗縣為財政唯一受中央控管的縣市，財源籌措相當艱峻，希望中央考量苗縣的財政情形給予全力協助，各項補助加計總額應高於以往水準，讓苗縣財政能盡快恢復正常。

    圖
    圖
    熱門推播