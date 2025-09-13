財劃法政院座談 嘉市長黃敏惠建議明年統籌稅款345億「暫」分配給地方

嘉義市長黃敏惠呼籲中央，明年度統籌稅款有345億元無法分配的問題，應先行依立法意旨進行「暫」分配給地方。（資料照）

2025/09/13 16:50

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠今天出席行政院座談會，與中央及各縣市首長共同討論財劃法相關議題，黃建議，明年度統籌稅款有345億元無法分配的問題，應先行依立法意旨進行「暫」分配給地方，後續再行修法處理，也建請行政院應恢復原一般性補助款並依法保障總額及個別分配不比今年少。

黃敏惠說，嘉市人口少、土地小，產業特性造成營利事業銷售額佔比小，統籌款的分配用任何公式設算都會產生不均，對於嘉市來說都是不公平。就是因為不均，所以要先平均，若要修法，就要把平均入法，也就是說所有因子設算前，要先拿一定比率平均分配，再進行公式分配。

請繼續往下閱讀...

有關中央補助款方面，黃敏惠說，立法院修法後，嘉市目前收到的各項補助公文，明年中央對嘉市補助合計155.69億元，但明明統籌款嘉市增加65.75億元，為何總數明年與今年比較只增加4.98億元？即因行政院反向減少補助款，行政院只講統籌款增加的，但補助款減少的都不講，用話術來模糊問題，影響社會大眾認知。

黃敏惠說，行政院在減少補助款的同時，也要求增加地方的配合款比率，如此一來地方的財政只有更形惡化，將會成為壓垮地方財政的最後一根稻草，地方根本就沒有籌碼可以談所謂的事權下放。

而中央重新定義一般性補助款，將多數計畫型補助款移到一般性補助款編列，造成一般性補助款名存實亡，更產生中央請客地方買單的情況。

黃敏惠表示，中央將一般性補助款由分配改申請審查，更有黑箱化與顏色審查的疑慮，這也造成原本在財劃法修法時保障一般性補助款成為地方自主財源、協助地方均衡發展的美意已蕩然無存，建請行政院應恢復原一般性補助款並依法保障總額及個別分配不比今年少。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法