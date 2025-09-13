為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    出席財劃法座談會 楊文科盼一般性補助款盡速補發

    新竹縣長楊文科13日出席財政收支劃分法交流會議。（記者塗建榮攝）

    新竹縣長楊文科13日出席財政收支劃分法交流會議。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 16:41

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕行政院長卓榮泰今天邀縣市長出席《財政收支劃分法》座談會，新竹縣政府表示，縣長楊文科在會中當面向卓院長表達，一般性補助款至少應維持新竹縣114年度的水準，並請盡速補發遭刪減的20.68億元，才能確保縣政與民生建設不中斷，卓院長當場允諾將盡快撥付。

    竹縣府表示，楊文科縣長在座談會中明確表達立場。他指出，財劃法的修正方向是正確的，中央與地方都需要一個清楚的財政分工基礎。依據財劃法第30條第3項規定，一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算數，因此他主張至少應維持新竹縣114年度水準，並請盡速補發114年遭刪減的20.68億元。

    竹縣府表示，針對目前財劃法未盡完善以及事權下放部分，楊文科也支持行政院在兼顧全國各地方財政狀況，及地方產業特性不同等因素，在公平合理原則下，可提財劃法修正版本，但要把中央、地方的事權清楚說明，錢權合理下放，同時應與地方充分溝通取得共識。楊文科強調「只有制度合理，地方才能專心做事，人民才能安心過日子。」

