民進黨指美濃大峽谷地主是「藍營議員助理」 柯志恩怒提告

柯志恩透露陳情美濃大峽谷的民眾，並非地方傳聞有藍營背景民代的孩子，當事人4月曾向高市府反映、6月向檢調反映，都沒消息後才找她幫忙。（記者王榮祥攝）

2025/09/13 17:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩揭弊「美濃大峽谷」案，遭質疑跟「自家助理」一起會勘、淪為「砂石幫」的打手、「棋子」，為此被民進黨中央PO圖放臉書批評。柯志恩今天下午出面駁斥，她強調該助理並非藍營團隊，要控告民進黨。

柯志恩揭弊「美濃大峽谷」事件，如今反被質疑遭人利用為「棋子」，還捲入深藍背景的前地方民代之子與地方的複雜利益之爭，民進黨高雄市議員鄭孟洳嘲諷柯志恩不是「揭弊者」，而是「砂石幫」的打手，盜採兇手全在她的身邊；民進黨黨中央臉書更PO圖點名引發關注的女助理，就是藍營自家的特助。

柯志恩下午出面說明，她駁斥民進黨從黨中央到地方民代發起烏賊戰，強調引起關注的前議員助理並非她的團隊成員，他與議員舉辦會勘，只要有興趣的民代或助理都可參加，且當時有許多局處代表，如果該地主有爭議，怎會沒人認出？

柯志恩反擊民進黨黨中央的臉書，她批評說，綠營把引發爭議的地主助理寫成藍營自家的助理，事實上，這位女助理原本是無黨籍高雄市議員朱信強的團隊（已離職），並非國民黨陣營，針對民進黨刻意造謠，她決定今天就向高雄地檢署提告。

至於被質疑涉入前藍營民代之子與地方的利益糾紛？柯志恩澄清說，民眾4月曾致電高雄市府1999檢舉、6月向檢調單位反映都無結果，7月才透過管道聯繫她，跟藍營背景民代之子毫不相干。

柯志恩說，如果外界覺得有藍營背景民代或相關人等涉入美濃大峽谷案，她只有一句話，請檢調偵辦到底，她也很好奇破壞環境的是哪些人？

柯志恩對民進黨黨中央把有無黨籍議員的助理指稱為「自家」助理，怒控民進黨造謠今會提告。（記者王榮祥攝）

民進黨中央臉書的圖與文字，把柯志恩惹毛了。（記者王榮祥翻攝）

