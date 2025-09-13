為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨指美濃大峽谷地主是「藍營議員助理」 柯志恩怒提告

    柯志恩透露陳情美濃大峽谷的民眾，並非地方傳聞有藍營背景民代的孩子，當事人4月曾向高市府反映、6月向檢調反映，都沒消息後才找她幫忙。（記者王榮祥攝）

    柯志恩透露陳情美濃大峽谷的民眾，並非地方傳聞有藍營背景民代的孩子，當事人4月曾向高市府反映、6月向檢調反映，都沒消息後才找她幫忙。（記者王榮祥攝）

    2025/09/13 17:07

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩揭弊「美濃大峽谷」案，遭質疑跟「自家助理」一起會勘、淪為「砂石幫」的打手、「棋子」，為此被民進黨中央PO圖放臉書批評。柯志恩今天下午出面駁斥，她強調該助理並非藍營團隊，要控告民進黨。

    柯志恩揭弊「美濃大峽谷」事件，如今反被質疑遭人利用為「棋子」，還捲入深藍背景的前地方民代之子與地方的複雜利益之爭，民進黨高雄市議員鄭孟洳嘲諷柯志恩不是「揭弊者」，而是「砂石幫」的打手，盜採兇手全在她的身邊；民進黨黨中央臉書更PO圖點名引發關注的女助理，就是藍營自家的特助。

    柯志恩下午出面說明，她駁斥民進黨從黨中央到地方民代發起烏賊戰，強調引起關注的前議員助理並非她的團隊成員，他與議員舉辦會勘，只要有興趣的民代或助理都可參加，且當時有許多局處代表，如果該地主有爭議，怎會沒人認出？

    柯志恩反擊民進黨黨中央的臉書，她批評說，綠營把引發爭議的地主助理寫成藍營自家的助理，事實上，這位女助理原本是無黨籍高雄市議員朱信強的團隊（已離職），並非國民黨陣營，針對民進黨刻意造謠，她決定今天就向高雄地檢署提告。

    至於被質疑涉入前藍營民代之子與地方的利益糾紛？柯志恩澄清說，民眾4月曾致電高雄市府1999檢舉、6月向檢調單位反映都無結果，7月才透過管道聯繫她，跟藍營背景民代之子毫不相干。

    柯志恩說，如果外界覺得有藍營背景民代或相關人等涉入美濃大峽谷案，她只有一句話，請檢調偵辦到底，她也很好奇破壞環境的是哪些人？

    相關新聞請見

    美濃天坑案大翻車 民進黨指柯志恩連環爆破藍營自家人

    柯志恩對民進黨黨中央把有無黨籍議員的助理指稱為「自家」助理，怒控民進黨造謠今會提告。（記者王榮祥攝）

    柯志恩對民進黨黨中央把有無黨籍議員的助理指稱為「自家」助理，怒控民進黨造謠今會提告。（記者王榮祥攝）

    民進黨中央臉書的圖與文字，把柯志恩惹毛了。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨中央臉書的圖與文字，把柯志恩惹毛了。（記者王榮祥翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播