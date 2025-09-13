遭控「出席苗博雅場子」 民眾黨議員張志豪被小草灌爆出征

行人零死亡聯盟昨晚召集在地居民、交通團體、學生代表、議員苗博雅等，在開工前最後時刻，於公館圓環現場進行「守環行動：圓環大走讀」，張志豪也現身參與。（取自張志豪臉書）

2025/09/13 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公館圓環公車專用的羅斯福路車行地下道，今天（13日）凌晨0點起開拆、填平。行人零死亡聯盟昨晚召集在地居民、交通團體、學生代表、議員苗博雅等，在開工前最後時刻，於公館圓環現場進行「守環行動：圓環大走讀」，沒想到，後續卻爆發警民衝突。民眾黨台北市議員張志豪因為前往現場支持該活動，今日遭白營粉專點名「出來解釋」，他的臉書也遭小草留言灌爆。

台北市公館圓環公車專用的羅斯福路車行地下道，今凌晨開拆、填平，2階段工期共計65天，預計11月16日完工。大批「守環行動」民眾前一晚湧入高架橋旁抗議，一度與警方發生衝突。警方封鎖地下車道出入口，施工車輛約於12日晚間11點50分前進駐地下道，倒下土石。

「沒有溝通，沒有動工，」張志豪昨晚在臉書發文表示，他和行人零死亡推動聯盟與 民眾黨青年部的夥伴一起到公館圓環，表達反對在「和市民取得共識之前，就強行動工拆除」的訴求，動工的第一步「填平地下道」就是一個不可逆的工程，他們期待是逐步改善、科學模擬、充分溝通，但即便昨天他和交通局長和周圍居民討論，但仍然沒有共識。眼見動工在即，他也喊話：「蔣萬安市長，你準備好接受這個貿然決策的風險了嗎？」

沒想到，他的出席引發民眾黨支持者不滿。粉專「不禮貌鄉民團」在Threads上發文要他「踹共」，並開轟：「張志豪議員，出來解釋一下為什麼你去苗博雅的場子，還跟大罷免人士站在一起？昨晚群眾裡有人對警察動手了，現在青鳥直接把帳算在民眾黨身上，你是故意穿民眾黨背心去現場當標靶的嗎？」

另外，張志豪的臉書也被小草灌爆留言表示：「你去民進黨動員的現場背書，有沒有想過怎麼為民進黨打警察的結果背書？」、「乾，你去亂X小」、「你是傻子嗎？跟著苗起哄？」、「你好意思說你是民眾黨的一員？」、「昨天發生的事全部算在民眾黨頭上了，苗根本無事，你開心了嗎？」、「沒事別添亂」。

對此，張志豪今日下午也在臉書發文回應表示，他受主辦單位邀請到場，也答應幫周圍民眾發聲，走到現場才發現苗博雅，而主持人是罷團成員。他到場表達居民和支持者的心聲，說完就離開，不參與現場所有行動。另外，他也喊話「小草」：「我們和側翼對抗那麼久了，他們的招數不過就是造謠、攻擊、扣帽子。只是今天扣在我頭上了，各位是不是要先問我是真是假呢？」

