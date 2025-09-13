為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    財劃法爭議 澎湖縣長陳光復北上續爭權益

    澎湖縣長陳光復北上參加行政院財劃法會議，強調新法對澎湖不公。（澎湖縣政府提供）

    2025/09/13 16:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕面對新版《財政收支劃分法》引發的高度爭議，行政院長卓榮泰今（13）日邀集各縣市首長召開會議，廣泛聽取各地意見，討論後續解決方式。澎湖縣長陳光復一早即率副縣長林皆興、財政處長呂政聰搭機北上，向中央表達澎湖縣的強烈訴求，主張：「新法越修越惡，對離島極不公平，應全面檢討修法，或重回舊法執行」。

    陳光復指出，新版財劃法修正後，澎湖縣明年獲得分配的中央統籌稅款僅37.6億元，不論是金額增加或增幅，在22縣市中皆位居倒數第2。這樣的結果不僅使澎湖財政處於劣勢，更進一步擴大城鄉差距，對澎湖縣政府推動社會福利、基礎建設、教育文化等工作造成嚴重衝擊。

    陳光復也強調，澎湖以海立縣，擁有全國最廣大的海域面積，肩負海洋保育、永續治理的重責大任，理應將海域範圍，也納入財劃法的計算基準，以反映離島獨特的治理成本與需求。如果忽視澎湖地理位置的特殊性，不僅剝奪地方正當權益，也將影響國家整體海洋戰略及永續發展。

    澎湖縣政府表示，將持續與中央保持溝通，堅持替地方爭取最大資源，讓澎湖發展穩健前行。這也是澎湖縣正副縣長陳光復、林皆興2度北上，爭取財劃法修正，符合澎湖地方建設需求，否則將讓原本財政不寬裕的澎湖，施政更為捉襟見肘，更造成城鄉發展差距持續擴大。

    行政院邀集各縣市首長，針對新版財劃法進行討論。（澎湖縣政府提供）

