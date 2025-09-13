財劃法座談 台東縣：「我們需要一般性補助」

縣長饒慶鈴表示，台東在意的是一般性補助的問題，中央不該對地方多加設限。（資料照，記者劉人瑋攝）

2025/09/13 16:11

〔記者劉人瑋／台東報導〕今天副縣長王志輝將代替縣長饒慶鈴出席，饒表示，一般性補助款反而是台東縣最常支出，用於社會、教育方面，不應該以「申請制」和競爭型計畫，該沿用過去方式，我們在乎的是給予民眾的需求，如今不確定的財劃法讓一切施政財源不穩定，縣府在編列財源也十分困擾。

王志輝也說，相信其他縣市都會向卓院長表達大原則問題，台東會就操作面來討論，台東許多社福政策因財政不足延宕許久，本想以這次修改財劃法也跟著提升社福狀況，藉此推行長久以來想實施卻未能執行的制度，但現今這方面仍沿用舊規，社福支出超過一般性標準會扣款，因此希望這方面能夠跟著修改。希望中央不要再讓地方綁走綁腳。

再者，王志輝表示，判斷中央、主計總處對明年新法如何實行還在摸索，「一個法規實行幾十年，突然改變，會有如今狀況也是正常，總要個二、三年磨合」，預算調完就垂直部分、再調水平部分，不可能馬上實施就沒問題、一次到位。

財經處副處長葉正鶴說，歷經20多年才修財劃法，能增加統籌分配稅、落實地方自治精神雖令人高興，但用於社福、教育、疏濬等一般性補助又多做限制，還要評比、增加配合款，限縮地方權限與金源，「增加的統籌分配款可能還補不了新的支出」。

中央釋出類似「錢都被地方分走了，工作應由地方處理」訊息，但實則中央財源並未減少，特別是一般性、計劃型補助財源又全拿走，配合款很多要到50%，「加加減減還是減」。

再者，葉正鶴說，許多原屬中央的工作卻落到地方，依地方自治「但我們和中央不是下屬關係，是夥伴關係」，其中如健保到地方收件，這些人力原是中央要負擔，之後卻要負擔一半，這是「拿我們的錢幫中央做事」。

