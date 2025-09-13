黃國昌稱柯案「誰的意志很清楚」挨批抹黑 點名徐國勇、卓榮泰

民眾黨主席黃國昌今天下午在民眾黨中央接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

2025/09/13 16:22

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席黃國昌日前聲稱，總統賴清德找「府院黨三巨頭」討論民眾黨前主席柯文哲交保，遭民進黨發言人吳崢回批抹黑。黃國昌今天表示，北檢當天晚上7時50分發聲明決定抗告，總統府晚上8時40分發稿罵柯，「誰的意志看得非常清楚」；他也質問，民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰當天傍晚有無去總統府。

黃國昌昨天在媒體專訪上轉述，柯文哲認為，他的司法案件應該是由賴清德與新潮流負責，而非整個民進黨，他們絕對跑不掉。媒體詢問，黃國昌如何解讀這段話，是否代表未來仍有可能在議題上與民進黨合作？

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，事情一件一件來，路一步一步走。北檢檢察官擺明當鷹犬當習慣，就是沒有要放過柯文哲，這樣重要案子，怎麼可能是這幾個檢察官做決定，一定是上面做決定。

黃國昌表示，柯文哲被交保裁定出來後，民進黨、行政院高層一起到總統府開會，晚上7時50分北檢發聲明決定抗告、晚上8時40分總統府發稿罵柯文哲，這一條龍的操作，非常清楚的看得出來是誰的意志，結果民進黨中央隔天派發言人出面抹黑。

「我講的哪一段不是客觀事實？」黃國昌質問，那天傍晚，民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰有沒有去總統府？有還是沒有？說清楚講明白，不敢面對就隨便派人抹黑，他講話向來有憑有據，民進黨休想用烏賊戰術混過去，門都沒有。

他說，發言人層級又講得不清不楚，奉上面指令說他抹黑，若全部都是客觀事實出來只是空泛要對他潑糞，「不是此地無銀三百兩？客觀事實通通不敢回應。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法