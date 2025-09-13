否定曼德拉智慧？南非政府迫台遷館 青年質疑「外交政策矛盾」背棄民主台灣

南非金山大學國關學系學生向非洲民族議會（ANC）前國會議員提出質疑，向有人權問題的中國靠攏，背棄民主台灣，是否代表南非外交政策不一致。（圖取自南非國家廣播公司YouTube SABC News）

〔記者方瑋立／台北報導〕南非政府近日片面將台灣駐南非代表處更名、降等，並逼迫我國駐處遷離首都普利托利亞，引發國際反彈。我國外交部除表達嚴正抗議，並研議限制晶片輸往南非作為反制外，南非公廣媒體日前報導，該國大學生當面向前國會議員質疑此舉「背離南非一貫強調的民主價值與外交自主」，更指出南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）當年曾以高度智慧處理對台關係，如今相關協議卻遭到拋棄，不僅動搖雙邊互信，也使南非外交政策的正當性受到挑戰。

南非國家廣播電視公司（SABC）近日刊出回顧台灣與南非外交歷史等報導指出，1996年南非宣布將於隔年底與台灣斷交，時任南非總統曼德拉雖以「一中政策」回應北京立場，但也強調將與台灣維持「非外交之最高層級關係」；前外交部長蔣孝嚴隨即宣布終止各項台灣對南非的發展援助計畫。1998年1月，南非正式轉向承認中華人民共和國政府，結束與我國的邦交關係。

然而，南非政府近期卻在未與我國協商的情況下，片面於官方公報逕自將駐南非兩個代表處名稱更改為「台北商務辦事處」，並將駐普利托利亞館舍地址改列為約翰尼斯堡。外交部於8月29日對此嚴正抗議，並考慮限制南非取得我國晶片，以回應南非政府的脅迫。

南非媒體報導提及，對於政府迫我遷館一事，南非青年表示強烈質疑。南非金山大學國際關係學系的學生在與非洲民族議會（ANC）前國會議員對談時提出尖銳問題，質疑南非政府的決定，認為南非選擇向有人權問題的中國靠攏，卻背棄與共享民主價值的台灣合作，「是否代表南非的外交政策不一致」，並質疑斐中建交是否符合南非預期效益。

對此，ANC「全國執行委員會（NEC）」前成員暨前國會議員馬科佐瑪（Saki Macozoma）回應指出「若我是南非外交部（DIRCO）負責人，我不會這麼做」。 他說，迫使台灣遷館一案並無助於提升南非與中國的關係，南非需要台灣的晶片發展汽車產業，若他是DIRCO負責人，他會抗拒中國壓力將本處遷往約翰尼斯堡。他也批評遷處一事是「小題大作」，暗示南非政府確實受到中國壓力才採取迫台遷館的作為。

我國駐南非代表處大使廖文哲則批評，南非此舉等同拋棄1997年兩國之間的換文協議，「是否否定了曼德拉總統的智慧」？他強調，當年的協議是經過曼德拉政府的精心制定，已將聯合國第2758號決議與南非外交轉向後的台斐關係納入考量，確保台灣與南非仍能維持實質互動，如今卻遭任意拋棄。

據了解，南非政府自去年10月迫台遷館以來，美國、日本、英國、法國、義大利等G7國家的國會議員和政要陸續為台灣發聲，南非國內媒體、智庫與學者專家也對南非政府的做法多有批評。這則南非公共媒體報導更呈現年輕族群對此事的關注，凸顯南非社會對於政府決策抱持質疑，不滿與挑戰聲浪也逐漸浮現。

