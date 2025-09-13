為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    謝立功批陳智菡「三腳貓」害柯文哲 黃國昌反嗆：過去不關心人突發表高見

    民眾黨主席黃國昌表示，伴隨著柯文哲被交保，「過去有一些不是那麼關心、了解的人，突然出來發表了非常多高見」。（記者方賓照攝）

    民眾黨主席黃國昌表示，伴隨著柯文哲被交保，「過去有一些不是那麼關心、了解的人，突然出來發表了非常多高見」。（記者方賓照攝）

    2025/09/13 15:11

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲交保遭高院發回更裁，民眾黨前秘書長謝立功今天批評，民眾黨團主任陳智菡勿自以為是，三腳貓的法律認知會害了柯文哲。民眾黨主席黃國昌則反擊謝，伴隨著柯被交保，「過去有一些不是那麼關心、了解的人，突然出來發表了非常多高見」，呼籲謝搞清事實跟證據，勿脫離現實。

    謝立功今天上午受訪時表示，柯文哲好不容易出來，希望柯身邊的重要人士，特別是已經是證人的陳智菡或陳宥丞，真的千萬要小心。他也強調，不懂法律的人，不要自以為懂法律，如果陳智菡不是證人，為什麼柯文哲的律師當庭要道歉？希望大家要小心，不要自以為是的、三腳貓的法律認知，會害了柯文哲。

    黃國昌下午在民眾黨中央受訪回應，民眾黨黨公職面對柯文哲案件的時候，他們是長期而深入的追蹤，包括他本人、陳智菡、吳怡萱等人在內，有一個柯主席的法庭小組，其中所有的核心成員，都是長期而深入的追蹤。

    黃國昌說，從去年柯文哲被構陷開始，他們就不斷的在看相關事證與大量資料，對於具體事實跟證據非常的清楚，最近可能伴隨著柯文哲被交保出來，「過去有一些不是那麼關心、了解的人，突然出來發表非常多高見。」他說，要發表這些高見前，可能要把相關的事實跟證據搞清楚，這樣才不會真正脫離現實。

