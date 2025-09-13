為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    太平洋島國論壇成員重申「台灣參與PIF地位不變」 外交部致謝

    2025/09/13 15:19

    〔記者方瑋立／台北報導〕太平洋島國論壇（PIF）今年於本（9）月8日至12日在索羅門群島舉行，峰會後公報再次確認「支持台灣參與PIF地位維持不變」，外交部今（13）日對此表達歡迎及肯定，並感謝對台支持，強調將持續為太平洋地區的和平、穩定及繁榮貢獻己力。

    外交部今天表示，本屆PIF峰會後發布公報，重申1992年公報對我國參與PIF的決議，再次確認「支持台灣參與PIF地位維持不變」此一PIF會員國領䄂共識。

    外交部對此表示歡迎及肯定，並感謝PIF會員國領䄂展現對我以「發展夥伴」（Development Partner）身分參與PIF事務的支持及共識。

    外交部強調，我國自1993年以「台灣/中華民國」（Taiwan/Republic of China）名義參與PIF以來，持續以「發展夥伴」身分與PIF成員國合作交流，未來我國將續秉「太平洋之道」（The Pacific Way）的多元與包容精神，依循1992年及今年領䄂峰會公報決議，續為太平洋區域的和平、穩定及繁榮貢獻己力。

