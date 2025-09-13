賴清德板橋深丘福德宮參拜 細數政府助青年求學、成家福利政策

總統賴清德今（13）日赴新北板橋深丘福德宮與黨公職一同參拜。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/13 15:30

〔記者黃子暘／新北報導〕總統賴清德今（13）日赴新北板橋深丘福德宮，與黨公職一同參拜。賴清德參香之後與里長短暫談話，隨後便回到大殿前致詞。賴清德說，政府支持青年、學子，補助高中職免學費、私立大學學費，並也提供1年300億元租金補助、建置社會住宅、新青安貸款助青年成家立業，同時也推出「青年百億海外圓夢基金」，助青年學子到海外追求夢想、開闊眼界，不讓經濟困難影響任何孩子求學，在在希望透過教育栽培人才，人才多，國家社會就會好。

賴清德率民進黨立委暨新北市黨部主委蘇巧慧、立委張宏陸、黨籍新北市議員等黨公職參香。賴清德指出，感謝福德宮土地公、土地婆保佑他和副總統蕭美琴高票當選，此行也來祈求國泰民安、善男信女賺大錢。

賴清德表示，他和前總統蔡英文合作，盼使國家安全、經濟好，對人民提供更多照顧，適逢開學季，他要向大家報告，政府補助高中職學子免學費，以及補助私立大學學費3萬5000元，針對經濟弱勢學生再加碼補助2萬元；學子異地求學，住宿舍一年補助5000元，外頭租屋住宿、租屋族也有1年300億元的租金補助可以申請，有79萬人受惠，通勤學子與通勤族還有TPASS月票可以使用。

至於欲成家青年，賴清德說，有新青安貸款，從蔡前總統任內也開始建置社宅；政府也提供青年百億海外圓夢基金，幫助15歲到30歲青年出國逐夢，已補助包括到美國紐約學街舞、到日本學化妝、到泰國學料理的案例，支援青年培養專業與才藝。

「國家用教育栽培，人才多、人才好，國家社會就會好」，賴指出，他唸小學時，有同學畢業後因經濟限制，只能去工廠上班，現在經濟進步，政府應多照顧基層，不願台灣有孩子受限於經濟導致無法求學。

