邱垂正訪美見芝加哥台僑 籲合作撐起「民主保護傘」

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院陸委會主委邱垂正近日訪美，於芝加哥當地時間七日下午應邀出席「Team Taiwan基金會」美中台關係講座，就兩岸關係發表演說。邱垂正籲請海外僑界與民主夥伴團結一致撐起「民主保護傘」，共同守護維護台海安全，共享自由、民主普世價值。台灣很樂意在對等尊嚴原則下，與中國進行交流合作，以「交流取代圍堵、對話取代對抗」，朝和平共榮方向發展。

陸委會今天發布新聞稿轉述，邱垂正在會中強調，面對中國大陸的威脅，持續不斷對台的文攻武嚇、軍機艦擾台、經濟脅迫、外交打壓、社會滲透、認知作戰，及宣布懲戒台獨22條「意見」等法律戰。賴總統的兩岸政策是秉持「四個堅持」，並依據「和平四大支柱行動方案」，致力於維護台海和平現狀，包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

邱垂正表示，台灣位居「第一島鏈」戰略位置，牽動世界地緣政治發展，全球50%的貨櫃船須航經台灣海峽，90%的先進晶片由台灣生產製造，而台灣與中國大陸具有相同的文化語言背景，台灣的民主經驗與成就更可以穿透邊界，植入中國大陸民眾人心，啟發他們去追求自由與更好的生活。

展望未來，他說，政府將強化台灣不可取代的地緣政治戰略重要性，維繫台灣在全球產業供應鏈的核心，維持台灣在華人世界的民主燈塔地位。同時，持續維護兩岸溝通聯繫機制，秉持賴總統「四個堅持」及「四個不變」，以對等尊嚴與對岸進行良性互動。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰則說，台美雙方長期溝通順暢，已建立穩固堅實的基礎，雙方關係堅若磐石。台灣與美國地方層級的互動交流也持續蓬勃發展，中西部7州議會堅定挺台，彼此學術、經貿、科技交流順暢密切，美國聯邦政府也已3次明確鼓勵州政府及企業與台灣交往。

類處長表示，台灣將以「總合外交」打造民主、和平、繁榮的新台灣 ，與友邦及理念相近國家互惠共榮，發揮台灣做為印太地區繁榮穩健的關鍵力量，以及全球自由民主典範的珍貴價值。

與會的民進黨駐美代表蕭舜文說，習近平上台後的強勢作為，美中關係走向結構性競爭對抗，美國對中政策已發生典範轉移，川普（Donald Trump）第一任期時的美國「國防戰略」報告，已將北京視為美國最大競爭對手。而美國國會跨黨派對台灣的支持、基於台灣關係法之對台承諾及抗中競爭持續強勁，侵台論、疑美論可以不攻自破。

演說結束後，邱垂正和與會人士進行意見交換，芝加哥當地學界、僑學俊彥、僑社代表及各界人士共逾120人出席，現場氣氛熱絡。

