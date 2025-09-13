為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安批政院忙宣講沒提財劃法版本 黨政人士嗆：時間錯置只顧政治口水

    台北市長蔣萬安會前受訪表示，中央8月以ㄧ紙公文大刪地方政府捷運建設經費，盼中央在會中清楚說明並確認。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安會前受訪表示，中央8月以ㄧ紙公文大刪地方政府捷運建設經費，盼中央在會中清楚說明並確認。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 14:43

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，討論統籌分配稅款分配爭議，台北市長蔣萬安在會中質疑行政院當初修法時未提財劃法修法，並嗆行政院當時從上到下到各縣市忙宣講。黨政人士批，蔣萬安只顧政治口水，顯然錯置時間先後。

    據轉述，蔣萬安在會中表示，多縣市首長提到財劃法產生的問題是因為立法院政黨間倉促跟草率，但我必須提出來立法院修財劃法的時候，殷殷期盼跟大聲疾呼行政院的版本，為何沒有提出來？行政院當時在忙什麼？行政院到各個縣市宣講，在忙什麼？立法委員忙什麼？為何沒有行政院版本？談到很多指標要更細緻討論跟建議，為何修法沒有提出？這個時候突然想到，答案非常清楚。

    蔣萬安指出，財劃法修法問題，以至於現在中央有345億的經費沒有辦法分配，他具體建議行政院可以本於職權主動提出修法，而且可以列為立法院下個會期最優先的法案。

    張惇涵直接在會中駁斥蔣萬安，「為何立法院在行政院還沒有提版本的時候就急著闖關？行政院提出覆議的時候，當時立法院在做什麼？大家可能也心知肚明」。

    卓揆則說，大家共識點是修法，有的縣市首長認為要行政院提出修法，但2月27日行政院提出的覆議、3月12日他到立法院進行覆議報告，覆議就是希望立院可就通過的新版財劃法再修訂，在這個階段，行政院沒有任何理由提，立法院應主動負責提出修法；而覆議案被立院否決，希望讓國人知道，誰要向國人負責。

    對於蔣萬安質疑宣講，黨政人士還原，財劃法三讀通過是113年12月20日，而行政院長卓榮泰下鄉宣講第一場是今年3月16日在台中，時間相差近4個月，蔣萬安顯然錯置時間先後。上午會議中，多數首長都認同財劃法修法有問題，水平分配不均，侯友宜也說要將心比心、認同是事權要分配，反倒是蔣萬安只顧政治口水。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播