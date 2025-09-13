蔣萬安批政院忙宣講沒提財劃法版本 黨政人士嗆：時間錯置只顧政治口水

台北市長蔣萬安會前受訪表示，中央8月以ㄧ紙公文大刪地方政府捷運建設經費，盼中央在會中清楚說明並確認。（記者塗建榮攝）

2025/09/13 14:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，討論統籌分配稅款分配爭議，台北市長蔣萬安在會中質疑行政院當初修法時未提財劃法修法，並嗆行政院當時從上到下到各縣市忙宣講。黨政人士批，蔣萬安只顧政治口水，顯然錯置時間先後。

據轉述，蔣萬安在會中表示，多縣市首長提到財劃法產生的問題是因為立法院政黨間倉促跟草率，但我必須提出來立法院修財劃法的時候，殷殷期盼跟大聲疾呼行政院的版本，為何沒有提出來？行政院當時在忙什麼？行政院到各個縣市宣講，在忙什麼？立法委員忙什麼？為何沒有行政院版本？談到很多指標要更細緻討論跟建議，為何修法沒有提出？這個時候突然想到，答案非常清楚。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安指出，財劃法修法問題，以至於現在中央有345億的經費沒有辦法分配，他具體建議行政院可以本於職權主動提出修法，而且可以列為立法院下個會期最優先的法案。

張惇涵直接在會中駁斥蔣萬安，「為何立法院在行政院還沒有提版本的時候就急著闖關？行政院提出覆議的時候，當時立法院在做什麼？大家可能也心知肚明」。

卓揆則說，大家共識點是修法，有的縣市首長認為要行政院提出修法，但2月27日行政院提出的覆議、3月12日他到立法院進行覆議報告，覆議就是希望立院可就通過的新版財劃法再修訂，在這個階段，行政院沒有任何理由提，立法院應主動負責提出修法；而覆議案被立院否決，希望讓國人知道，誰要向國人負責。

對於蔣萬安質疑宣講，黨政人士還原，財劃法三讀通過是113年12月20日，而行政院長卓榮泰下鄉宣講第一場是今年3月16日在台中，時間相差近4個月，蔣萬安顯然錯置時間先後。上午會議中，多數首長都認同財劃法修法有問題，水平分配不均，侯友宜也說要將心比心、認同是事權要分配，反倒是蔣萬安只顧政治口水。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法