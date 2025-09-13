財劃法修法出現錯誤條文 羅智強：小瑕疵可以很快修法解決

國民黨團書記長羅智強。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對藍白主導通過的財劃法修法出現分母條文錯誤，立法院國民黨團書記長羅智強今表示，這一些小瑕疵可以很快通過修法解決，請民進黨不要拿這個部分的瑕疵來去耍賴跟耍詐，財劃法的修正的本質就是兌現賴清德總統在台南市長時的政見，中央不能集錢又集權。

針對時程的部分，國民黨團會依照都會來按照與民眾黨的默契，以及和民進黨的協商的結論來依序的推動黨團認為的優先法案。至於財劃法的爭議，第一個對於離島的部分有一些小的瑕疵，這個可以很快通過修法解決。

羅智強表示，但他也必須要說，民進黨不要拿這個部分的瑕疵來去耍賴跟耍詐，真正本質在於財劃法的修正就是兌現賴清德總統在台南市長時的政見，中央不能集錢又集權。

羅表示，這整個過程當中可以看到民進黨幾乎在財劃法的修正上是擺爛的，行政院連版本都不提，財政部當作沒看到，完全不提任何意見，現在抓著一個所謂的可能還需要修法再改進的空間 ，就要一竿子打翻來推翻賴清德總統在市長任內的政見，就是修正財劃法。

羅智強表示，他覺得台灣人民的眼睛是雪亮的，看得非常清楚，民進黨又在玩罷免時扭曲帶風向和造謠的這個老戲碼，台灣人民不會接受這樣的一個劇碼。

