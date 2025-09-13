為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    北市醫師公會邀演講 賴清德笑喊是「國政報告」逗樂全場

    台北市醫師公會購置新會館，今（13日）舉辦啟用典禮，總統賴清德也親臨現場。（記者方賓照攝）

    2025/09/13 14:54

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市醫師公會購置新會館，今（13日）舉辦啟用典禮，總統賴清德也親臨現場。台北市醫師公會理事長洪德仁表示，明年是公會一百週年，今年起公會舉辦大師相關系列演講，希望邀請總統明年擔綱壓軸場講者，告訴醫師、國人，總統的願景與思維，公會以能配合將國政做好。賴清德致詞笑回，洪是要他做國政報告，但依據憲法不能質詢喔，逗得全場哄堂大笑。

    洪德仁致詞說，今天購置會館是重要里程碑，不只是一個亮麗的辦公場所，也要追隨賴總統在健康台灣願景的努力，感謝總統特別蒞臨指導，任何工作都要靠大家同心協力互相合作，總統在帶領國家韌性、安全等議題，都是艱困工程，台北市醫師公會絕對追隨，作為讓台灣邁向健康永續的發展機會。

    他也提出請求，明年就是北市醫師公會自日治時期1926年創立以來的一百周年，公會舉辦大師相關系列演講，明年最後一場約落在5、6月，希望請賴總統以醫師身分，向所有醫師、國人，分享從醫療走向公共治理的歷程，也讓大家了解總統的願景與思維；相對地，公會配合總統，把國政做得更好。

    賴清德笑說，能夠購置新會館相當不容易，洪德仁又賦予他一個神聖使命，要來跟醫界做報告；賴開玩笑說，洪的目的不僅如此，應該是要他來做國政報告，但是根據憲法規定，我們是不能提出質詢的喔。語畢，逗得全場哄堂大笑。

    賴清德也說，對於台北市醫師公會多年來的付出，要致上敬意，也感謝在場的前衛福部長邱泰源臨危受命，如今完成階段性任務。他也報告，過去在幫助醫療人員改善環境上，已有成果，他更推動健康台灣深耕計畫，五年約五百億元預算，雖然現在他不在第一線行醫，但他認為「一日醫師，終身醫師」，從政以後，希望改善醫療環境，借用各位醫師的雙手，來服務更多民眾，這是我們的使命。

