藍委指政院沒提財劃法版本 黃偉哲嗆：有提你們會照做嗎？

台南市長黃偉哲。

2025/09/13 14:33

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對「財劃法」修法爭議，行政院長卓榮泰今邀請地方縣市首長到行政院討論。台南市長黃偉哲表示，有在野黨的立委說財劃法有問題是因為行政院沒有提出版本，「試問行政院如果提出版本，立法院會照做嗎？」就連行政院提出覆議還不是被強硬否決。這樣立法的草率態度與重北輕南他無法接受，如果立法院再這樣下去的話，不排除南部縣市首長串聯起來跟立法院做最沉重的抗議跟爭取。

黃偉哲表示，這次的財劃法修正犯了很嚴重的問題，相信學法律的人都應該知道毒樹果理論，沒有學法律的人也聽過毒樹果理論，如果這個樹是有毒的，那它樹上結出來的果子一定是有毒的，也就是說在這個財政收支劃分的時候，如果公式是不正確的，是背離社會公平正義的，它得出的結果也就是一定背離社會公平正義的。

黃偉哲說，這不只是分子、分母的謬誤問題而已，分子、分母的謬誤只是其中的一個枝微末節而已，最重要的是在公式的分配不平均，沒有辦法兼顧到南北平衡和台灣的發展，那這個分配的結果一定是不公平。

黃偉哲舉例，若今天營業稅的收入佔了35%、30%，請問這個營業稅的收入以台積電來講，台積電主要的生產的產值和工廠都在中南部，但是它的總公司在新竹，而它的這次分配到的比率，人口即便只有這個40幾萬，但分配的數額卻比許多直轄市，甚至比台南市的186萬人口都還多。

黃偉哲接著表示，有些地方甚至不管這個土地面積需要面臨的質疑，例如台北市它只有基隆河跟淡水河，但以台南來講有巴掌溪、曾文溪、鹽水溪等許許多多不知名的野溪，這麼多的水溪的治理成本一定是比台北市高。這個部分應該要顧及，而不是用這個橫柴入灶的方式草率通過。

黃偉哲批評，財劃法通過的過程更是不合理，在立法院幾分鐘都就通過了，而且每5分鐘、10分鐘就有一個新的版本，在野黨立委根本就沒有機會來發言，更遑論許多地方更沒有機會在立法院審查的時候發表意見，因為在委員會的時候根本10分鐘都通過了。所以從程序面、結果面來講，都沒有辦法顧及到未來台灣長遠的發展。

黃偉哲說，所以他希望今天上下午兩場會議，自己所面臨的問題，希望行政院來考量，將來在修法的時候，絕對不是只修公式的分子跟分母，一定要是全盤來考量。

黃偉哲也說，有在野黨的立委說是因為行政院沒有提出版本，「試問行政院如果提出版本，立法院會照做嗎？」就連行政院提出覆議的時候，指出其中分子、分母的不正確，立法院還不是用強硬的表決否決了行政院的覆議。

黃偉哲認為，這樣子的一個立法態度的草率，以沒辦法顧及台灣的發展，這樣重北輕南是萬萬無法接受的，如果立法院再這樣下去的話，我們不排除南部的縣市首長應該串聯起來，一起來跟立法院做最沉重的抗議跟爭取。

