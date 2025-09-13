AIT指中國扭曲二戰文件孤立台灣 林佳龍致謝：PRC無權代表台灣

外交部。（資料照）

2025/09/13 14:20

〔記者方瑋立／台北報導〕美國在台協會（AIT）提出最新立場表示中國刻意曲解包括「開羅宣言」等二戰時期文件，企圖孤立台灣於國際社會之外，並強調這些文件均未決定台灣最終的政治地位。外交部長林佳龍今（13）日對此表達歡迎並感謝駁斥中方不實論述，他並重申，我國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中國無權在國際社會代表台灣。

AIT最新回應指出，中國刻意曲解二戰時期文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑；然而北京的論述完全是虛假不實的，這些文件均未決定台灣最終的政治地位；中方不實法律論述的意圖是將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛行動之一環。

同時，外交部注意到AIT也對索羅門群島排除對話及發展夥伴出席「太平洋島國論壇」（PIF）領袖會議事表達失望，美方重申包括台灣等所有 PIF 夥伴均應持續受邀出席。

外交部今天回應「自由時報」記者詢問時指出，林佳龍歡迎並感謝AIT公開明確重申美方對台政策立場，並駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

林佳龍強調，我國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

他說，中國政府近來大興「法律戰」，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定。我國作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀，也鼓勵更多夥伴國家明確反制中方的不實論述。台灣將持續與美國等夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

