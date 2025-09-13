鄭麗文認國民黨主席選舉門檻過高 籲改形象調降

鄭麗文在前黃復興黨部主委季麟連（右）陪同下，參加海軍陸戰隊退伍隊員總會隊慶活動。（記者洪臣宏攝）

2025/09/13 14:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕參選國民黨主席的鄭麗文積極爭取軍系支持，今（13）日南下高雄出席海軍陸戰隊退伍隊員總會慶祝隊慶活動，針對立委羅智強向陳長文借1千萬元保證金，她認為參選國民黨黨主席門檻太高，國民黨應該一改過去形象，成為代表庶民的政黨，不要給人早期權貴、高門高戶難以靠近的形象，應該把參選資格調降。

鄭麗文在前黃復興黨部主委季麟連同下，赴高雄左營「四海一家」餐廳參加隊慶活動，多名隊伍軍人、榮眷特地與她打招呼並喊「加油！」

針對國民黨主席選舉高保證金問題，鄭麗文說，決定參選黨主席時，她先確定參選資格符合黨中央所公布的黨主席選舉辦法，當天就問了老公1320萬元有沒有問題，他說絕對沒有問題，她才對外宣布「參選到底」。

媒體追問立委羅智強借錢參選，保證金是否太高，她說，國內所有政黨主席選舉，國民黨準備經費是最高的，國民黨應該一改過去形象，把參選資格調降，讓所有想要承擔的優秀同志，不會因為門檻太高而卻步，相信參選國民黨黨主席不是靠個人財力，當國民黨士氣大幅提升，形象符合台灣人民及支持的時候，募款不會困難，應該靠庶民小額募款。

至於積極尋求軍系支持成果，她說，黃復興黨部是非常高度自主性黨員，有很高理念跟核心思想，國民黨跟民進黨選黨主席很不一樣，民進黨是幾乎百分百人員黨員，派系決定，但國民黨自主黨員、理性黨員是占多數，尤其以軍系對黨的向心力，投票率特別高，所以外界觀察國民黨主席選舉，認為軍系票源是決定勝敗的票源，軍系主要考核的是捍衛中華民國決心，是否有很強論述，是否有能力打敗台獨、打敗民進黨，所以主席選舉能否獲得軍系支持，非常重要。

鄭麗文向榮眷爭取支持。（記者洪臣宏攝）

