    政治

    曝小草只有7、8人上減肥班 館長嘆：以前支持民進黨時生意很好

    館長直播時表示，他從好幾億身家跟民進黨一路打下來，真的快沒錢了。（翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

    

    2025/09/13 15:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢最近常在直播時透露生意欠佳，日前他坦言，以前支持民進黨時生意很好，「那群人真的很敢花錢」。館長說，跟民進黨分道揚鑣後生意一落千丈。此外，他也提到支持民眾黨的YouTube主播Nana人很好，都會找小草來上「減肥班」，但是就7、8個人，雖然感謝，但「說實在話那真的對我沒有幫助」。影片被剪輯PO網後，引發討論。

    有臉書粉專日前分享這段館長直播片段。館長直播時表示，他從好幾億身家跟民進黨一路打下來，真的快沒錢了，現在台灣這邊生意也很差。館長坦白，過去支持民進黨時，健身房、店商生意都很好，「你不要看不起那群人，那群人真的很敢花錢」。

    但自從和民進黨反目成仇後他遭到抵制，他花了2億打造的「頂級健身房」生意也不好，現在都在苦苦支撐。館長特別提到YouTube主播Nana表示，她都會約一些小草去上他的減肥班，「說實在話那真的對我沒有幫助，但是我也很感謝她。」他也知道網路上很多人嘴巴說支持他，但真的能花錢的也不多。

    粉專分享影片後引起熱議，網友紛紛留言表示：「自己選擇的啊」、「可是館長，這已經回不去了」、「人家幫忙揪團去他健身房捧場，還要被他在直播上說對他生意沒有幫助，有夠熱臉貼冷屁股、真心換絕情耶」、「試試踩飛輪吧，也許錢就進來了」、「竹科新貴草在哪？」、「我沒有把你的衣服燒掉，畢竟當初我花了錢，我還是會穿，但現在立場不同了，確實也不會再花錢了，沒有要修理誰，只是沒有支持，祝好。」

    圖
    圖
    熱門推播