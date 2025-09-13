為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓揆邀縣市長談財劃法 鍾東錦率團見另一個「泰」

    苗栗縣長鍾東錦率工商發展處、行政處、農業處、勞青處、文觀局及警察局等局處長，自9月13日至18日前往泰國進行國際交流與產業參訪行程。（縣府提供）

    苗栗縣長鍾東錦率工商發展處、行政處、農業處、勞青處、文觀局及警察局等局處長，自9月13日至18日前往泰國進行國際交流與產業參訪行程。（縣府提供）

    2025/09/13 14:39

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕藍、白通過的財劃法修正爭議不斷，分配公式中的分母文字出現條文錯誤，導致300多億統籌款無法分配，縣市政府哀哀叫。行政院長卓榮泰今（13）日起分兩批邀集縣市長討論，但苗栗縣長鍾東錦率領多名縣府局處首長今起赴泰國參訪6天，指派縣府秘書長陳斌山代表出席討論會。

    苗縣府表示，縣長鍾東錦此次率工商發展處、行政處、農業處、勞青處、文觀局及警察局等局處長，自9月13日至18日前往泰國進行國際交流與產業參訪行程，涵蓋曼谷、芭達雅等地，聚焦能源產業、智慧城市、農業科技、觀光推廣及文化創意等，藉由實地參訪泰國的重要企業與機構，強化縣府政策推動與產業發展的接軌。

    主要參訪重點包含，能源與產業，將拜會永冠能源材料股份有限公司泰國廠，洽談綠能材料與產業合作。智慧城市，將參訪安達美智慧城計畫中心，交流智慧治理與城市發展模式。農業科技，將造訪泰國農業大學，分享永續農業與創新技術應用，以實現數據化、自動管理。

    另，觀光與文化，將與泰國旅遊局及旅遊警察局交流觀光安全議題，並預計參訪大皇宮、玉佛寺及暹羅暢萃文創園區。設計創新，則將拜訪泰國創意設計中心（TCDC），吸收設計思維與產業創新能量。

    縣府強調，此次出訪不僅著重於產業合作，更期望在觀光推廣與文化交流上，建立更深厚的連結，讓「山海苗栗」的特色走向國際，展現地方產業與文化的國際競爭力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播