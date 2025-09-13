卓揆邀縣市長談財劃法 鍾東錦率團見另一個「泰」

苗栗縣長鍾東錦率工商發展處、行政處、農業處、勞青處、文觀局及警察局等局處長，自9月13日至18日前往泰國進行國際交流與產業參訪行程。（縣府提供）

2025/09/13 14:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕藍、白通過的財劃法修正爭議不斷，分配公式中的分母文字出現條文錯誤，導致300多億統籌款無法分配，縣市政府哀哀叫。行政院長卓榮泰今（13）日起分兩批邀集縣市長討論，但苗栗縣長鍾東錦率領多名縣府局處首長今起赴泰國參訪6天，指派縣府秘書長陳斌山代表出席討論會。

苗縣府表示，縣長鍾東錦此次率工商發展處、行政處、農業處、勞青處、文觀局及警察局等局處長，自9月13日至18日前往泰國進行國際交流與產業參訪行程，涵蓋曼谷、芭達雅等地，聚焦能源產業、智慧城市、農業科技、觀光推廣及文化創意等，藉由實地參訪泰國的重要企業與機構，強化縣府政策推動與產業發展的接軌。

主要參訪重點包含，能源與產業，將拜會永冠能源材料股份有限公司泰國廠，洽談綠能材料與產業合作。智慧城市，將參訪安達美智慧城計畫中心，交流智慧治理與城市發展模式。農業科技，將造訪泰國農業大學，分享永續農業與創新技術應用，以實現數據化、自動管理。

另，觀光與文化，將與泰國旅遊局及旅遊警察局交流觀光安全議題，並預計參訪大皇宮、玉佛寺及暹羅暢萃文創園區。設計創新，則將拜訪泰國創意設計中心（TCDC），吸收設計思維與產業創新能量。

縣府強調，此次出訪不僅著重於產業合作，更期望在觀光推廣與文化交流上，建立更深厚的連結，讓「山海苗栗」的特色走向國際，展現地方產業與文化的國際競爭力。

