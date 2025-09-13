美方表態「台灣地位未定論」 涉外人士︰ 因中國正挑戰聯合國成立80年來的國際秩序

美國在台協會（AIT）指出，「開羅宣言」等二戰文件並沒有決定台灣的最終政治地位。（資料照）

2025/09/13 14:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕二次大戰終戰80週年，中國扭曲歷史，並以「開羅宣言」等二戰文件，聲稱日本已將台灣主權歸還中國。美國在台協會（AIT）反駁說，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，北京透過虛假的法律敘事，意圖將台灣孤立於國際社會之外。對於美方的明確表態，涉外人士認為，中國正公然挑戰聯合國成立八十年來的國際秩序，美方在此刻特別有所表達，不難想像。

針對中國企圖襲奪二戰話語權，並引用二戰文件聲索台灣主權，AIT發言人以答覆媒體方式指出，中國故意扭曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。

「北京的敘事完全是錯誤的」，AIT指出，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，虛假的法律敘事是北京更廣泛行動的一部分，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇。

針對美方明確表態「台灣地位未定論」，涉外人士提出三點觀察說，今年是中國所謂「三個八十年」，試圖透過法律戰、軍事肌肉，扭曲民主世界所奠定的國際秩序框架，形塑以中國和威權集團所定義的全球秩序。其次，特別在中國九三閱兵，天安門城樓坐齊中俄朝伊被稱為邪惡軸心的陣容，與全球民主陣營分庭抗禮的企圖更烈。美國川普總統的發文也點出嗅到對抗的意味。

再者，涉外人士說，特別在聯大期間，中國再次嘗試祭出扭曲2758決議等做法，假造台灣屬於中國的虛假敘事，公然挑戰聯合國成立八十年來的國際秩序，美方在此刻特別有所表達，不難想像。

