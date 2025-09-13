為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    赴行政院提財劃法意見 侯友宜：事權分配先釐清、補助須合理

    新北市長侯友宜今（13日）赴行政院，就《財政收支劃分法》與補助款表達立場，強調地方若獲更多資源，自然願承擔更多責任，但「事權分配」須先釐清。（新北市新聞局提供）

    新北市長侯友宜今（13日）赴行政院，就《財政收支劃分法》與補助款表達立場，強調地方若獲更多資源，自然願承擔更多責任，但「事權分配」須先釐清。（新北市新聞局提供）

    2025/09/13 14:20

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今（13日）赴行政院，就《財政收支劃分法》與補助款表達立場，強調地方若獲更多資源，自然願承擔更多責任，但「事權分配」須先釐清。他指出，財劃法檢討已拖逾20年，修法是不分黨派共識，行政院應提出具體版本，而非僅點出難處卻無解方，呼籲先在現行法規基礎上補強，確保各縣市能順利編列預算，同時兼顧偏鄉與長期分配不均的縣市，落實公平合理。

    對於財政部建議財劃法再修正，重新檢討垂直與水平分配，侯友宜指出，討論修法不是問題，但不可能一場會議就拍板定案。財劃法檢討已等了20多年，修法是不分黨派的共識，尤其曾任地方首長者更有此期待；若行政院希望推動修法，應提出具體版本，而非僅指出難處卻無解方。

    侯友宜也說，不必一再追究過往，「互相埋怨沒有意義，應先解決眼前問題。」他建議，在現行財劃法基礎上儘速補強，以確保各縣市順利編列明年預算，兼顧時間與效率。

    「先求有，求好沒那麼快。」侯友宜表示，國家有長遠目標與政策，地方也有自治需求，應彼此體諒包容。新北市一貫立場是「不求多、只求合理」，他認為，很難讓所有人百分之百滿意，因各地方條件不同，理應照顧偏鄉，並關注長期沒獲得均衡分配的縣市，呼籲行政院團隊完整研議。另，今日會議資料與討論過程均未能說明詳細做法。

