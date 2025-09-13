為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法出包 屏東縣長周春米：二度修法 讓每個城市均衡發展

    屏東縣長周春米在會議結束後，透過臉書重申主張。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東縣長周春米在會議結束後，透過臉書重申主張。（取自屏東縣長周春米臉書）

    2025/09/13 14:18

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕財劃法造成明年度預算編列困難，屏東縣長周春米今（13）日一早搭高鐵北上行政院，她在中午透過臉書表示，財劃法出錯，立法院應該認錯！二度修法，讓每個城市均衡發展！

    周春米表示，趕一早的高鐵，這是她2週內第3度來到行政院，為的是立法院倉促、粗暴修出的財政收支劃分法，讓屏東縣、全台灣都陷入財政危機，城鄉差距擴大的險境，行政院長卓榮泰召集各縣市來交換意見，「我一定要來！來爭取公平、公道！」。

    周春米表示，今天的發言也許有些激動，但面對來自各縣市持家的縣市長，應該把話說清楚。因為新法造成財源不確定，嚴重影響地方施政，這不是只有數學不好，分母、分子放錯的錯誤，而是因為計算基準不當，造成台灣各縣市失衡，新法把人口數、營利事業總額佔分配基數的75%，卻不計算農林漁牧的貢獻，導致屏東在中央挹注的三大補助中，每一項都是末端班，深受其害！

    周春米表示，她在會中強調，財劃法的精神，在於濟弱扶貧、均衡各縣市的財政，絕不是讓富者更富，貧者更貧，讓城鄉差距更擴大。

    周春米指出，所謂冤有頭、債有主，立法院財劃法修法產生錯誤，已經非常清楚，要解決不是逞兇鬥狠，而是應該有錯就認錯，趕快修法，讓財劃法回到正軌，「讓屏東與各縣市的財政危機解除！」。

    周春米也說，卓院長會中明確回應表示，財劃法通過時，行政院曾提出覆議被立法院否決，現在要為其中的單一錯誤提出修法太薄弱，但如果基於縣市均衡發展、讓中央地方事權清楚、國家安全的立場，過程並讓各地方政府能表達意見，行政、立法充分討論，朝全盤修法方向進行，行政院可以提出修法！「我真的衷心期待！這才是全民之福！」。

