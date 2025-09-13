為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    卓榮泰：多數縣市認為財劃法應全盤檢討非僅修改計算公式

    財劃法修法爭議，行政院長卓榮泰今（13）日分兩批邀請地方縣市首長討論，卓揆中午舉辦記者會說明。（記者塗建榮攝）

    財劃法修法爭議，行政院長卓榮泰今（13）日分兩批邀請地方縣市首長討論，卓揆中午舉辦記者會說明。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 14:08

    〔記者鍾麗華／台北報導〕財劃法修法爭議，行政院長卓榮泰今（13）日分兩批邀請地方縣市首長討論，卓揆中午舉辦記者會說明，多數縣市首長認為，全盤檢討財劃法，是未來必須要走的途徑，而不只針對計算公式錯誤的修改而已。

    卓揆表示，今天上午行政院邀請11位地方縣市首長到行政院，就財劃法爭議及事權分配進行討論。11位首長全部都有發言。而一會議開始，他請大家要共同面對三大問題。

    卓揆指出，第一個問題是中央政府總預算在新財劃法下將無法編列，因為明年有4165億元統籌分配稅款撥到地方，等於中央歲入減少4165億元，同時如果還要維持2501億元的一般性補助，以及計劃性補助，而中央同時要針對國防、外交、公共建設、科技預算及依法的債務還本，全數要支應的話，舉債已達到2992億元，無法再給地方相同的補助，否則會超過公債法15%流量上限的規定，預算將編不出來。

    卓揆說，新版財劃法既然要落實地方自治精神，事權就要回歸地方，這是其中一項重要指標，所以什麼樣的地方自治事項該回到地方、由地方政府自行來負擔，或是跟中央依比例承擔、分擔，這就是面對的第二個問題。

    至於第三個問題，卓揆指出，整個計算公式用營業稅，但沒有考慮人口結構與土地管理成本，沒有考慮到農林漁牧、工商土地的各種發展條件，這樣計算已有嚴重城鄉失衡。如何訂定一個可長可久、長治久安的財劃法，才能解決目前面臨的重大國家財政危機。

    卓揆表示，11位首長也表達意見，他們都提出各自遇到預算編列的困難、地方上的需求，大多數的首長都提到要能夠互相包容、互相體諒，他們普遍認為新的財劃法法條有問題，計算公式有錯誤，必須要尋求解決。

    卓揆說，其次他們認為，無論統籌分配稅款獲配多的或獲配少的縣市，多數首長都認為水平分配必須重新檢討，「獲配多的、獲配少的，都必須將心比心，取得城鄉均衡」。

    卓揆強調，縣市首長也認為尊重地方制度的精神，把地方自治應辦事項想回歸給地方自治，由地方政府來承擔，這也是應該要做的，只是希望行政院就回歸事項的內容要清楚說明。縣市首長普遍認為，要達到上面這些問題解決，全盤檢討財劃法，是未來必須要走的途徑，而不只針對計算公式錯誤的修改而已。

