卓揆邀縣市長談新版財劃法 竹代市長邱臣遠：明年增213億獲合理分配

行政院長卓榮泰邀縣市長談新版財劃法，新竹市代理市長邱臣遠（右）也出席，對明年竹市獲新增213億分配款，認為是對竹市的合理分配。（新竹市府提供）

2025/09/13 14:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕行政院長卓榮泰今天邀縣市長出席新版財劃法交流會議，新竹市代理市長邱臣遠也出席，由於新竹市明年將從中央獲新增213餘億元的統籌分配款，總分配款達293餘億元，邱臣遠稱竹市對國家經濟有重大貢獻，新版財劃法將地方稅收貢獻納入考量，使竹市的統籌分配款獲得合理提升，是對竹市民的補償。對現行公式設計不夠周延，導致尚有345億元無法分配，也建議財政部先透過解釋令協調處理，後續再配合修法調整。

邱臣遠說，竹市近年人均繳稅高居全國第一，竹市實際服務的流動人口數約60萬，高於45萬戶籍人口基準，但長期以來，稅收配回率僅約3.5%，嚴重影響基礎建設。新版財劃法將地方稅收貢獻納入考量，使竹市的統籌分配款獲得合理提升，這是對市民的補償。

請繼續往下閱讀...

針對中央規劃自115年度起，將原本公式計算的一般性補助款改為申請制，此舉恐增加地方繁瑣行政程序，削弱補助機制的公開透明，並使地方年度預算編列充滿不確定，邱臣遠也建請中央維持公開公平透明的補助制度，讓地方擁有穩定且可預期的財源。

邱臣遠認為，此次財劃法的修正提升地方財政自主及落實地方自治精神，行政院若針對分配公式不周延部分提出修法，新竹市尊重行政院及與會縣市的意見。後續修法建議行政院應與立法院溝通協調，並納入地方政府意見，以獲各縣市最大共識。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法