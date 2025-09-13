為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    稱柯文哲夫妻毫無法律常識 李忠憲嘆被算計「當了別人棋子」

    柯文哲（圖左）、陳佩琪（圖右）夫妻。（資料照）

    柯文哲（圖左）、陳佩琪（圖右）夫妻。（資料照）

    2025/09/13 14:12

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高院昨日裁定撤銷前台北市長柯文哲交保，發回更裁。不少網友直指戰犯是民眾黨立院黨團主任陳智菡，還有大量網友跑到民眾黨主席黃國昌臉書喊「恭喜」、「計畫通」。對此，成大教授李忠憲表示：「陳智函不管是不是黃國昌派來的，柯文哲顯現出一種邪教的無知，這對夫妻真的毫無法律常識！」

    台北地方法院日前裁定前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，網路立刻傳出柯文哲與證人陳智菡同車照片。對此，柯文哲的律師鄭深元當庭道歉說，柯文哲是在民眾簇擁下，在「被動」的情況下與陳智菡等人同台、同車，實為始料未及，並非故意。

    昨日傳出柯文哲交保被撤銷消息後，大量網友湧入黃國昌、陳智菡臉書留言，甚至懷疑是有人「精心操作」。

    對此，李忠憲今日發文表示，陳智函不管是不是黃國昌派來的，柯文哲顯現出一種邪教的無知，「這對夫妻真的毫無法律常識！在小草面前表現出神功護體，退駕之後卻又四肢無力！」

    李忠憲表示，「這個人果然栽在國昌超速仔的算計之下，人家叫小草不要干涉柯文哲的言論自由，也叫一些人用揣摩柯文哲的語氣說，柯文哲堅信自己的清白，不接受交保。這樣你還是被算計了，這樣到底是有多聰明？聰明到最後，還不是當了別人的棋子。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播