稱柯文哲夫妻毫無法律常識 李忠憲嘆被算計「當了別人棋子」

柯文哲（圖左）、陳佩琪（圖右）夫妻。（資料照）

2025/09/13 14:12

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高院昨日裁定撤銷前台北市長柯文哲交保，發回更裁。不少網友直指戰犯是民眾黨立院黨團主任陳智菡，還有大量網友跑到民眾黨主席黃國昌臉書喊「恭喜」、「計畫通」。對此，成大教授李忠憲表示：「陳智函不管是不是黃國昌派來的，柯文哲顯現出一種邪教的無知，這對夫妻真的毫無法律常識！」

台北地方法院日前裁定前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，網路立刻傳出柯文哲與證人陳智菡同車照片。對此，柯文哲的律師鄭深元當庭道歉說，柯文哲是在民眾簇擁下，在「被動」的情況下與陳智菡等人同台、同車，實為始料未及，並非故意。

昨日傳出柯文哲交保被撤銷消息後，大量網友湧入黃國昌、陳智菡臉書留言，甚至懷疑是有人「精心操作」。

對此，李忠憲今日發文表示，陳智函不管是不是黃國昌派來的，柯文哲顯現出一種邪教的無知，「這對夫妻真的毫無法律常識！在小草面前表現出神功護體，退駕之後卻又四肢無力！」

李忠憲表示，「這個人果然栽在國昌超速仔的算計之下，人家叫小草不要干涉柯文哲的言論自由，也叫一些人用揣摩柯文哲的語氣說，柯文哲堅信自己的清白，不接受交保。這樣你還是被算計了，這樣到底是有多聰明？聰明到最後，還不是當了別人的棋子。」

