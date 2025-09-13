卓揆邀談財劃法 財政部建議縣市首長：垂直水平分配宜全盤檢討

行政院於首批縣市首長座談會會後召開「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（記者塗建榮攝）

2025/09/13 13:47

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰今天分兩批與地方縣市首長共商財劃法議題。對於公式分母錯誤問題，財政部長莊翠雲中午在首批會談後表示，地方政府雖建議採取行政解釋的做法，但分母是財劃法明文規定，「若沒有修法就沒有辦法解決」；她也建議，垂直及水平分配宜再全盤檢討規劃，使統籌稅款發揮調劑盈虛功能。

行政院上午場座談會出席名單包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、政委馬永成、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿。縣市長包括新北市長侯友宜、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、新竹縣長楊文科、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復、連江縣長王忠銘、新竹市代理市長邱臣遠、基隆市副市長邱佩琳、金門縣副縣長李文良。

行政院於會後召開「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。莊翠雲表示，對於財劃法序位分數計分方式，以及分配鄉鎮市的公式，由於在財劃法中規範不明確，經過討論後，這兩項已經取得共識，序位分數計分方式將依多數地方政府建議採0.2分級距計算，分配鄉鎮、市公式則沿用舊制分配公式。

莊翠雲說，但在公式分母錯誤的部分，地方政府雖建議採取行政解釋的做法，但分配公式的分母是財劃法明文規定的，無法自為解釋，因此有345億元的沒有辦法分配，本質上它仍然是統籌稅款，中央不能移作他用，如果沒有修法就沒有辦法解決。

莊翠雲表示，近年中央與地方財政情勢已有所變化，在地方財政狀況部分，自108年垂直度起整體歲入歲出均為賸餘，113年度更達818餘億元，地方財政已明顯分配改善，不過新版財劃法中央增加釋出稅收達4165億元，卻未併同檢討事權劃分。

莊翠雲指出，新版財劃法水平分配公式的土地指標未考量「土地管理成本」，人口指標未考量「人口結構」，指標未細緻處理的結果導致擴大城鄉差距，另因分母規定錯誤，也產生無法全數分配爭議。

莊翠雲強調，鑑於中央須負擔國防、外交及國家整體發展職責，應在合理基礎下重新分配財源，才能兼顧中央及地方發展需要，因此垂直及水平分配宜再全盤檢討規劃，使統籌稅款發揮調劑盈虛功能，達成區域均衡發展目標。

