批中國扭曲開羅宣言 AIT：這些文件沒有決定台灣最終政治地位

美國在台協會（AIT）提最新論述指出，「北京的敘事是錯誤的」，中國試圖扭曲「開羅宣言」等文件，以支持其脅迫台灣的行動，意圖將台灣孤立於國際社會外。（路透、法新社，本報合成）

2025/09/13 13:47

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢二次大戰終戰80週年，中國近期大動作舉行九三閱兵，企圖襲奪對日抗戰及二戰勝利的話語權，並以「開羅宣言」等二戰文件，聲稱日本已將台灣主權歸還中國。美國在台協會（AIT）提最新論述指出，「北京的敘事是錯誤的」，中國試圖扭曲「開羅宣言」等文件，以支持其脅迫台灣的行動，意圖將台灣孤立於國際社會外。

針對中國企圖襲奪二戰話語權，將引用二戰文件聲索台灣主權，AIT發言人向媒體說，中國故意扭曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。

請繼續往下閱讀...

「北京的敘事完全是錯誤的」，AIT指出，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，虛假的法律敘事是北京更廣泛行動的一部分，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇。

美方最新說法，也與外交部長林佳龍今年7月7日在「世界國際法學會與美國國際法學會2025年亞太研究論壇」開幕式提出的最新論述不謀而合。

林佳龍當時說，二戰期間的「開羅宣言」及「波茲坦公告」本質僅是同盟國在「戰時」的意向表達及政治聲明，並非條約。即使有提及日本領土問題，仍無領土轉移的法律效果。

林佳龍強調，同盟國與日本在1951年締結的「舊金山和約」則屬結束戰爭關係，進而有效規範並處置戰敗國領土的正式條約，其法律效果當然優於，亦取代前述戰時政治聲明，如「開羅宣言」及「波茲坦公告」。

他說，從1980年代中期開始，台灣透過國家內部，由下而上的方式推動政治自由化、民主化的政治體制轉型，至1996年總統直選後，中華民國政府的行政、立法代表皆由民選，台灣人民終於打破獨裁桎梏，建構以「台灣」為主體的中華民國台灣國家體制和權力基礎，從此是有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，此亦即中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

此外，這也並非美國官方首次注意到中國繼聯大第2758號決議後，再次試圖扭曲二戰時期法律文件以脅迫台灣。

美國國會及行政當局中國委員會共和黨籍共同主席史密斯（Chris Smith）本（9）月10日提出「反對中共透過歷史修正主義將盟邦於亞洲的戰果竊為己功」決議案 ，也在當天將該決議案交予我駐美代表俞大㵢，表達對台美夥伴關係的堅定支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法