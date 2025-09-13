為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》害柯志恩翻車的「石麗君」被起底 早年開賭場、搞砂石變大尾

    害柯志恩翻車的議員助理石麗君（藍背心），被地方起底早年開賭場，近年才涉及砂石。（記者黃佳琳翻攝）

    害柯志恩翻車的議員助理石麗君（藍背心），被地方起底早年開賭場，近年才涉及砂石。（記者黃佳琳翻攝）

    2025/09/13 13:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃土石盜採案引起高雄市府重視，民進黨議員參選人張以理、議員鄭孟洳昨（12日）踢爆，盜採土地其中一名地主就是與柯志恩一起會勘的高市議員朱信強特助石麗君，形成一齣「做賊喊捉賊」的荒謬鬧劇；據了解，石麗君和丈夫早年在美濃開賭場，曾涉嫌提供黑錢行賄警察不要抓賭，這兩年，石的丈夫搞起砂石業，有賺到一點錢後變大尾，上個月還在美濃某卡拉OK店為了「妹子」與人鬥毆，警方到場時還開槍才控制住失控的場面。

    國民黨立委柯志恩近日猛打美濃土石盜採案議題，並重砲批評高市府在「後陳其邁時代」螺絲鬆得嚴重，但卻被民進黨議員參選人張以理、議員鄭孟洳踢爆陪同柯會勘的高市議員朱信強特助石麗君是涉案地主之一，朱信強獲悉此事後，立即發出聲明向社會大眾道歉，並解除石女助理職務。

    查詢司法判決系統發現，2011年農曆期間，石麗君和丈夫在美濃某加油站附近機車行2樓經營地下賭場，調查局高雄市調處調查員獲報前往蒐證時，石看到有陌生車輛出沒，偷偷記下車號，向熟悉的警察查詢車主，警察基於私情幫她查詢後，告知她是「機關的車」，石女擔心被查獲賭場，竟向轄區分局警察行賄4萬多元。

    行賄員警部分，因罪證不足，收賄的員警被判無罪定讞，但幫石女查詢車輛的員警則被依公務員洩漏國防以外之秘密消息罪判刑6月，得易科罰金，員警未上訴，全案定讞；石麗君也因為在法庭作偽證幫員警開脫被抓包，被依偽證罪判刑3月定讞。

    地方人士指出，石女的丈夫這兩年做起砂石業，也跟地方黑、白、藍勢力有著「說不清」的關係，但不可否認確實有賺到一些錢，也讓他變得大尾，上個月還在美濃某卡拉OK店為了「妹子」與人鬥毆，警方到場時還開槍才控制住失控的場面，石女丈夫也被依刑法傷害、妨害秩序等罪移送橋檢偵辦。

    相關新聞：

    獨家》柯志恩翻車內幕！起底美濃大峽谷幕後黑手 傳藍內鬥把她當棋子

    揭美濃大峽谷案被當「棋子」？柯志恩回應了

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播