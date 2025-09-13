​柯P被關「他」得利最多！作家：安排陳智菡上車是「超大陷阱」

柯文哲（右）9日開庭結束後與證人陳智菡（左）。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/09/13 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕高院昨日裁定撤銷前台北市長柯文哲交保，發回更裁。不少網友直指戰犯是民眾黨立院黨團主任陳智菡。對此，作家謝知橋希望「小草」思考幾件事，柯文哲持續被關押到底誰得利？而以民眾黨主席黃國昌的法學知識會不知道怎麼樣才能不給檢方抗告的理由嗎？他也直言，安排陳智菡在車上接送柯文哲，本身就是一個超大的陷阱。

謝知橋昨日在臉書發文表示，藍白支持者常常口口聲聲說繼續關押柯文哲，民進黨就等著2026、2028輸到脫褲。柯文哲有總統大選300萬票的實力，但他的支持者已經與藍營高度重疊，在這種情況下民進黨也知道柯文哲出來分藍營的票才對選舉有利。

「請問對民進黨來說，柯文哲有比2026或2028重要嗎？持續關押柯文哲，對民進黨一點誘因都沒有，也沒有任何證據顯示民進黨介入司法。」謝知橋表示，而換個角度，柯文哲繼續被關押，得利最大的是誰？「答案很明顯，就是能鞏固黨主席權力的黃國昌。」

謝知橋表示，黃國昌從太陽花以來，一直都是表演式在經營政治，這點時代力量支持者最明白，所有人都是他表演的布景，鋪墊他上位的基石。所以民眾黨恭迎黃國昌的時候，一堆包括自己在內的「前昌粉」一直笑說會讓民眾黨關燈或鬥掉柯文哲不是沒有原因，「因為我們有很多次經驗了」。

謝知橋指出，台北市前副市長黃珊珊在柯文哲交保那天發了一篇文，說她還要出庭作證，所以不能跟柯文哲接觸。曾經身為律師的黃珊珊深知這點，黃國昌會不知道嗎？身為黨主席，他安排陳智菡在車上接送柯文哲，本身就是一個超大的陷阱，況且去年差不多的時候，柯文哲同樣是因為接觸證人而讓檢方抗告成功，同樣的錯誤怎麼能一犯再犯。

​謝知橋最後表示，「雖然政治立場不同，但還是希望民眾黨支持者能仔細想想，到底是誰在害你們家阿北。」

