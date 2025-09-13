王明鉅稱新版財劃「二次分配」無瑕疵 張育萌打臉批公然違法

藍白強推的新版《財政收支劃分法》出包，王明鉅宣稱只要運用新的計算方式進行「二次分配」就不會有問題。對此張育萌發文打臉，質疑王只是將用超複雜的算式，要讓分母從錯誤的「22縣市」變回「19縣市」，批評王明鉅公然違法。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藍白強推的新版《財政收支劃分法》分配公式出現矛盾，國民黨人士拒不認錯僅稱小瑕疵，桃園副市長王明鉅更堅持公式無誤，昨日還宣稱只要運用新的計算方式進行「二次分配」就不會有問題。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文打臉王明鉅的說法，質疑王只是將用超複雜的算式，要讓分母從錯誤的「22縣市」變回「19縣市」，其實根本就是因為新版法案寫錯了，他批評王明鉅公然違法，並點名桃園市長張善政「你替這樣的做法背書嗎？」。

針對新版財劃法，王明鉅昨接受媒體訪問時聲稱，現行財劃法是依據5大指標進行分配，他質疑中央想採用公式一次算完，硬要將分母設定為100，分子加總只有99.82，就會導致有0.18%無法分配出去。

王明鉅主張，應用「分步驟」的方式來計算，他以分配100億為例，首先先算出每個縣市的實際分數，如新北市為11.79%、台北市30.91%、桃園市9.82%等。接著將實際分數除以99.82%，再乘100億，就能能將100億完全分完。例如新北市為「11.79%除以99.82%」，再乘100億等於11.81億，台北市則是「30.91%除以99.82%」，再乘以100億等於30.97億

王明鉅稱，法條本身沒有錯誤，問題在於執行方式，並指「既然所有數據都算得出來，為什麼不能進行分配？關鍵在於不要拘泥於分母、分子的框架思維」。

針對王明鉅的說法，張育萌發文直言，「王明鉅不是笨，他是聰明到開始玩數學遊戲。我敢保證國民黨立委一定看不懂他在說什麼」。

張育萌說明，99.82%就是用「19縣市÷22縣市」，你再拿「桃園市÷22縣市」得出的比值，又除以99.82%，不就剛好把22縣市約分掉了嗎？分母當然自動變成19縣市。

張育萌質疑，王明鉅兜了這麼大一圈，用超複雜的算式，就是要讓分母從錯誤的「22縣市」變回「19縣市」。「請問，這不就是因為《財劃法》修法條文寫、錯、了、嗎？」

張育萌也強調，「國民黨強硬通過的新版《財劃法》，哪一條告訴你可以這樣『二次分配』的？」並指「我可以直接回答，沒有。沒有一條允許行政院或各縣市搞這種自作聰明的『二次分配』。第 16-1 條寫得很明確，本島和離島分開來算，但全部的分母都是『本島+離島=全國 22 縣市』」。

張育萌也批評王明鉅，「請問你到底是在對誰喊話？如果財政部哪個官員照你的公式二次分配，那就叫做公然違法。自創公式違法把8488億亂分，我就問，請問哪個公務人員敢蓋章？」

張育萌也提到，王明鉅還說「我跟市府財政同仁算過這個公式沒問題」。對此張育萌也質疑「我就想請問是哪位公務同仁，跟你一起算出這個違法公式？既然破天荒想到這個奇蹟的數學解方，最好公佈出來，接受全民表揚」。

張育萌也強調，「王明鉅主張的『二次分配』根本公然違法，這是個很嚴肅的問題。張善政，請問你替這樣的做法背書嗎？」

