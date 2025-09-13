應志宏持中國身分證 陸委會︰註銷台灣身分 仍續通緝

以「台灣青年」稱號在中國活動的網紅應志宏，因同時持有兩岸護照及身分證被註銷台灣戶籍。（翻攝自小紅書）

2025/09/13 12:37

〔記者李文馨／台北報導〕台灣青年應志宏聲稱擁有中國身分，在社群直播剪毀中華民國護照。內政部今天表示，應志宏違反兩岸條例，經移民署核認並通知戶政事務所及外交部領事事務局依法廢止其戶籍並註銷其護照；陸委會表示，應男的台灣身分被註銷，司法機關仍將依兩岸條例第9條之1規定繼續通緝。

應志宏在中國社群平台「小紅書」經營帳號「台灣愛國青年應志宏－中國萬歲」，擁有8000多名粉絲。9月8日，應志宏開直播拿剪刀剪掉台灣護照，下標題稱「我是第一個勇於這樣做的台灣人」，並邊剪邊喊自己「愛中國」，接著秀出自己拿到的中國身分證。

內政部今天表示，應志宏違反兩岸條例第9條之1，經本部移民署核認並通知戶政事務所及外交部領事事務局依法廢止其戶籍並註銷其護照。

陸委會透過新聞參考資料指出，應男涉及詐欺案，2021年潛逃出境後，迄今未返台，被台東地檢署通緝中。應男先前在網路直播影片自陳取得中國身分證與護照，同時公開出示證件。

陸委會強調，應男的台灣身分被註銷；不過其所必須擔負的責任及義務不因而喪失或免除，司法機關仍將依兩岸條例第9條之1規定繼續通緝。

