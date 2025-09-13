為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    馬頭山保育區2800噸廢棄物半年未清 協會：拜託陳市長也震怒一下

    馬頭山生態保育區遭不法集團掩埋2800噸廢棄物，迄今半年仍無人清理。（記者黃佳琳翻攝）

    馬頭山生態保育區遭不法集團掩埋2800噸廢棄物，迄今半年仍無人清理。（記者黃佳琳翻攝）

    2025/09/13 12:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕列為三級保育動物水鹿、穿山甲棲地的高雄馬頭山生態保育區，遭不法集團棄置2804噸廢棄物，深埋在4公尺水源保育區，橋頭地檢署今年2月聲押陳姓嫌犯等7人被交保，時隔半年，廢棄物完全沒有清除，馬頭山自然人文協會不禁喊話：「拜託陳市長也震怒一下」。

    近日美濃、大樹等地接連爆發盜挖良田並回填廢棄物的環保案件，引發高市府重視祭出鐵腕開罰逾千萬元，今年2月底，橋檢破獲馬頭山保育區遭人棄置大量鋁渣、廢橡膠、廢塑膠、營建廢棄物及其他不明廢棄物，掩埋深度超過4公尺，數量約為2804噸，初估清運處理費用逾1億元。

    檢警逮捕7嫌到案，向法院聲請羈押，但法官分別裁定8萬元、7萬元、5萬元不等金額交保，檢方抗告成功後，橋院二度召開聲押庭，但法官認為7嫌非案件核心人員且參與次數情節尚非嚴重，認無羈押必要，裁定分別以8萬元至12萬元交保，並限制住居、不得相互聯絡。

    馬頭山自然人文協會表示，近日高雄幾乎成為「違法開發與非法廢棄物之都」，搞得市長必須常常「震怒」，今年2月在馬頭山偷倒的事業廢棄物，到現在完全沒有清理喔，請問陳市長可以幫馬頭山「震怒」一下嗎？人民對抗這種事件的生氣與無力感，當官方失職與消極、奸商與地主罪責遠輕於獲利，加上背後的勾結，是無法遏止這種事情重複發生。

