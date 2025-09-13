揭美濃大峽谷案被當「棋子」？柯志恩回應了

美濃大峽谷案被當「棋子」捲深藍地方利益？柯志恩澄清「子虛烏有」。（記者王榮祥攝）

2025/09/13 12:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩揭弊美濃大峽谷，事後被質疑遭人當「棋子」，捲入深藍背景的前地方民代之子、與地方的複雜利益之爭，柯志恩對此回應「子虛烏有」。

柯志恩說明，發現美濃大峽谷是因接到民眾陳情，在美濃新吉洋段農地被挖出20米深坑洞，有砂石車進出壓毀道路，造成當地民眾騎車摔倒受傷；0728豪雨期間，她和議員林義迪到場查看，發現狀況相當嚴重，請議員安排會勘，才有後續美濃大峽谷相關問題。

所謂深藍背景的地方勢力盤根錯節，還有自己被當「棋子」的情節，柯志恩澄清全都是子虛烏有，她還是一句話，就是因為自己什麼都不知情，才能勇敢發聲，也才會獲得這麼多美濃鄉親信任，不斷陳情檢舉。

柯志恩呼籲在幕後放話的人，與其編寫許多胡說八道的情節來攻擊她，不如正視美濃這邊農地長期被破壞的問題，她曾說會修法嚴查嚴辦，就一定會做到底。

如果所謂深藍背景的地方利益這麼盤根錯節，她也想請問在高雄長期執政的民進黨為什麼不處理？長期漠視不法業者破壞國土，更坐實民進黨的執政失能，她支持陳其邁市長嚴查嚴辦，也支持不法業者全都該依法送辦究責；這麼清楚的態度，請不要再影射她和這些不法業者有什麼牽連干係。

柯志恩說，高雄服務處門口（國民黨市黨部），就放著陳情人感謝幫忙為美濃大峽谷發聲送來的蘭花，她把花放在門口，就是時刻提醒自己，不要忘記民眾的託付，也歡迎市民朋友，有空可以到服務處泡茶聊天，一同欣賞這盆美麗的蘭花。

美濃大峽谷案陳情民眾送蘭花感謝柯志恩。（記者王榮祥攝）

