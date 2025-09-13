新版財劃法出包 王惠美盼中央保障地方財源只增不減

針對新版《財劃法》，彰化縣長王惠美希望中央保障各地方政府財源較修法前只增不減。（縣府提供）

2025/09/13 12:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對新版《財政收支劃分法》分配公式出現矛盾，導致345億元統籌分配款無法完成分配，行政院長卓榮泰今天邀請22縣市長在行政院討論財劃法與事權分配議題。彰化縣長王惠美因剛好在日本考察，無法親自出席，指派副縣長周傑參加，不過，王惠美臉書發表其看法，表明地方執行「中央請客，地方買單」的政策，一定要有穩定財源，希望中央保障各地方政府財源較修法前只增不減。

她強調，財劃法修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府財源較修法前只增不減。

王惠美說，由於中央取消一般性補助款公式化設算部分，彰化縣政府明年度（115）中央各項補助款估計減少87億餘元，加上受到景氣影響，其他收入也相對減少，估計整個彰化縣政府稅收不足92億餘元，明年度預算幾乎無法籌編，未來學校可能無電可用，希望中央不要犧牲教育，影響國家未來的發展。

王惠美舉例，過去有一些中央「請客」的政策，像是班班有冷氣，現在卻因取消補助，必須由地方政府自付，但因歲收嚴重短缺，地方根本沒錢買單！以彰化來說，像是學校與公用路燈優惠電價及凍漲差額補助需近1億6837萬元；中央擴大租金補貼專案計畫約需9429萬元，學校冷氣電費與維護費補助約需6741萬餘元、捕蜂捉蛇為民服務計畫約需1427萬餘元，提供多元生理用品推動方案及措施約需865萬餘元，縣府已無力支付，但這些方案若無法持續，嚴重影響教育學習及民生服務，政府再怎麼窮，千萬不能窮了教育！希望中央能夠審慎考量。

王惠美說，彰化縣府去年依公式可以拿到189億元一般性補助，至今只收到的中央明年度具經常性、普及性、基本建設或維運性質計畫補助約57億元及22億元的社福補助，整體仍短缺87億餘元補助款，加上很多計畫型補助改成「一般性補助」，地方必須編列配合款，且過去像協助縣市財政均衡補助款、各縣市施政考核獎勵金都未核定，財源不穩，讓縣府明年度預算籌編捉襟見肘。

