為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新版財劃法出包 王惠美盼中央保障地方財源只增不減

    針對新版《財劃法》，彰化縣長王惠美希望中央保障各地方政府財源較修法前只增不減。（縣府提供）

    針對新版《財劃法》，彰化縣長王惠美希望中央保障各地方政府財源較修法前只增不減。（縣府提供）

    2025/09/13 12:18

    〔記者張聰秋／彰化報導〕針對新版《財政收支劃分法》分配公式出現矛盾，導致345億元統籌分配款無法完成分配，行政院長卓榮泰今天邀請22縣市長在行政院討論財劃法與事權分配議題。彰化縣長王惠美因剛好在日本考察，無法親自出席，指派副縣長周傑參加，不過，王惠美臉書發表其看法，表明地方執行「中央請客，地方買單」的政策，一定要有穩定財源，希望中央保障各地方政府財源較修法前只增不減。

    她強調，財劃法修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府財源較修法前只增不減。

    王惠美說，由於中央取消一般性補助款公式化設算部分，彰化縣政府明年度（115）中央各項補助款估計減少87億餘元，加上受到景氣影響，其他收入也相對減少，估計整個彰化縣政府稅收不足92億餘元，明年度預算幾乎無法籌編，未來學校可能無電可用，希望中央不要犧牲教育，影響國家未來的發展。

    王惠美舉例，過去有一些中央「請客」的政策，像是班班有冷氣，現在卻因取消補助，必須由地方政府自付，但因歲收嚴重短缺，地方根本沒錢買單！以彰化來說，像是學校與公用路燈優惠電價及凍漲差額補助需近1億6837萬元；中央擴大租金補貼專案計畫約需9429萬元，學校冷氣電費與維護費補助約需6741萬餘元、捕蜂捉蛇為民服務計畫約需1427萬餘元，提供多元生理用品推動方案及措施約需865萬餘元，縣府已無力支付，但這些方案若無法持續，嚴重影響教育學習及民生服務，政府再怎麼窮，千萬不能窮了教育！希望中央能夠審慎考量。

    王惠美說，彰化縣府去年依公式可以拿到189億元一般性補助，至今只收到的中央明年度具經常性、普及性、基本建設或維運性質計畫補助約57億元及22億元的社福補助，整體仍短缺87億餘元補助款，加上很多計畫型補助改成「一般性補助」，地方必須編列配合款，且過去像協助縣市財政均衡補助款、各縣市施政考核獎勵金都未核定，財源不穩，讓縣府明年度預算籌編捉襟見肘。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播