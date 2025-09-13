離島三縣市喊窮 連江縣長王忠銘：全國人民會笑我們

財劃法修法爭議，行政院長卓榮泰今（13）日分兩批邀請地方縣市首長討論，據轉述，離島三縣市在會中齊聲喊窮，統籌分配稅款負成長的連江縣長王忠銘說，「這種數據出去，全國人民會笑我們」。（資料照）

2025/09/13 12:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕財劃法修法爭議，行政院長卓榮泰今（13）日分兩批邀請地方縣市首長討論，據轉述，離島三縣市在會中齊聲喊窮，統籌分配稅款負成長的連江縣長王忠銘說，這不是我們所得分配的多少，是有跟沒有的問題，財政是國家政策，「這種數據出去，全國人民會笑我們」，要請行政院協助離島三縣市修正分配的問題。

王忠銘表示，8月29日財政部通知縣市政府統籌款分配，連江縣竟是零，縣市鄉親跟民意代表問他，怎麼會這樣？面對這些質疑，最好的方式是無聲勝有聲。國民黨立委陳雪生召集金門、馬祖、連江就此開會，他問財政部要如何解決，答案只有修法。

澎湖縣長陳光復表示，修法應該是往好的來修，不能越修越惡，離島三縣市目前面臨的問題，沒有修法無法解決，財劃法一定要通盤檢討。

陳光復指出，就人口數的比例分配、營業額就佔了75％，像是離島或艱困鄉鎮縣面臨更大的困難，有錢的更有錢，沒有錢也無法增加，像是115年統籌分配款計畫型補助，澎湖就減少50億元，一般性補助雖然可以恢復到114年的收入水準，但是財源沒有辦法增加。

陳光復說，過去高比例的中央補助，勢必要由地方支付，分配沒有增加，卻還要負擔高額的自籌準備款，「我們怎麼可能處理？沒有辦法處理！」中央事權移到地方，離島將更為困難。

金門縣副縣長李文良表示，金門縣表面很像增加20幾億元，卻排名後四名，但整體預算有限，在一般性補助款與計畫性補助款也減少，所以沒有增加多少，港口建設是7.5億，現在只剩下3億，垃圾轉運的費用是2200多萬，現在沒有了。

李文良表示，因為中央預算減少可以理解，但金門期待大家可以接受各個縣市，特別是離島的條件部分可以趕快進行一些協商調整或者立法修正，趕快把財務部份處理好。

