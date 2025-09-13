為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法修法重北輕南還出錯！賴瑞隆：藍白應認錯道歉重修法

    財劃法修法重北輕南還出錯！賴瑞隆喊話藍白應認錯道歉並重新修法。（記者王榮祥翻攝臉書）

    財劃法修法重北輕南還出錯！賴瑞隆喊話藍白應認錯道歉並重新修法。（記者王榮祥翻攝臉書）

    2025/09/13 12:03

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長陳其邁等地方首長今天出席行政院「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，立委賴瑞隆指出，高雄作為南部重要直轄市，卻被藍白當次等公民，這次財劃法諸多錯誤外且更重北輕南，他認為藍白應認錯道歉、重新修法。

    賴瑞隆表示，近25年來多位總統重視南北區域均衡發展，也努力拉近南北落差，高雄不僅捷運興建、半導體產業進駐、科技園區開發、亞灣智慧科技創新園區、資產管理中心、碳交所等進駐，全力發展當中，如今藍白國會強行通過重北輕南的財劃法修正案，如不重新修法，南北失衡問題將日益加劇。

    他痛批，院會1個小時內藍白提出8個版本，強行通過諸多錯誤且重北輕南的財劃法，讓高雄分配比台北硬是少了近400億元，不理會行政院覆議的提醒強行否決，現在的錯誤就是國民黨自己造成的，請國民黨向國人認錯道歉，並朝野重新啟動合理修法。

    賴瑞隆強調，第一要求國民黨面對錯誤正式道歉，第二要求國民黨放下重北輕南思維虛心聆聽中央地方政府意見，第三朝野國會理性討論一起努力，修訂出可行公平的財劃法，讓各地方能均衡發展，提升台灣整體競爭力。

