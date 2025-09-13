為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新版財劃法屏東增幅倒數第一 周春米：立法院修法有錯就要認

    屏東縣長周春米表示，呼籲立法院修法有錯就要認錯，快把錯誤導正回來，才能讓各縣市均衡發展。（記者塗建榮攝）

    屏東縣長周春米表示，呼籲立法院修法有錯就要認錯，快把錯誤導正回來，才能讓各縣市均衡發展。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 12:06

    〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰今天邀請22地方縣市首長在行政院討論財劃法與事權分配議題。屏東縣長周春米會前受訪表示，從離島就可見修法方向錯誤，各縣市也分配不公平，屏東縣的增幅在非六都縣市是倒數第一，呼籲立法院修法有錯就要認錯，快把錯誤導正回來，才能讓各縣市均衡發展。

    立法院財政收支劃分法部分條文修正後，屏東縣明年度的中央統籌分配稅款為264億元，較過去增加141億元，但以增幅114%來看，扣除離島縣市，屏東增幅為是非六都的最後一名。

    周春米在會前受訪表示，去年底立法院修正財政收支劃分法後，中央與地方的財源都非常不穩定，也嚴重影響地方施政發展，現在中央核定各縣市分配款，從離島就可見修法方向錯誤，各縣市也分配不公平，屏東縣的增幅在非六都縣市是倒數第一。

    周春米說，事情很清楚，立法院修法有錯，就應該認錯，趕快把錯誤導正回來，讓每個縣市得到更公平照顧，讓財劃法回復應有的立法精神、均衡每個縣市發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播