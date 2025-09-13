新版財劃法屏東增幅倒數第一 周春米：立法院修法有錯就要認

屏東縣長周春米表示，呼籲立法院修法有錯就要認錯，快把錯誤導正回來，才能讓各縣市均衡發展。（記者塗建榮攝）

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰今天邀請22地方縣市首長在行政院討論財劃法與事權分配議題。屏東縣長周春米會前受訪表示，從離島就可見修法方向錯誤，各縣市也分配不公平，屏東縣的增幅在非六都縣市是倒數第一，呼籲立法院修法有錯就要認錯，快把錯誤導正回來，才能讓各縣市均衡發展。

立法院財政收支劃分法部分條文修正後，屏東縣明年度的中央統籌分配稅款為264億元，較過去增加141億元，但以增幅114%來看，扣除離島縣市，屏東增幅為是非六都的最後一名。

周春米在會前受訪表示，去年底立法院修正財政收支劃分法後，中央與地方的財源都非常不穩定，也嚴重影響地方施政發展，現在中央核定各縣市分配款，從離島就可見修法方向錯誤，各縣市也分配不公平，屏東縣的增幅在非六都縣市是倒數第一。

周春米說，事情很清楚，立法院修法有錯，就應該認錯，趕快把錯誤導正回來，讓每個縣市得到更公平照顧，讓財劃法回復應有的立法精神、均衡每個縣市發展。

