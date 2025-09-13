財劃法爭議 周春米會中嗆蔣萬安：不要從台北看天下

屏東縣長周春米13日出席財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議。（記者塗建榮攝）

2025/09/13 11:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白強修「財劃法」，造成公式錯誤引發爭議，行政院長卓榮泰今（13）日分兩批邀請地方縣市首長討論財劃法與事權分配議題，與會人士轉述，屏東縣長周春米在會中表示，前幾天看到台北市長蔣萬安說地方包圍中央，從屏東來看，財劃法是「從台北來看天下」，屏東人感到非常心酸。解決財劃法問題，是「冤有頭、債有主」，這不是單純的修法錯誤而已。

周春米說，台北市與新北市原來財政就很好，在此之下，還再增加400億元，宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣跟台東縣增加幅度超過200％，「不知道這個是怎麼計算」？

周春米強調，不是要逞兇鬥狠、沒有屠刀，這才是財劃法的宗旨跟本意，但也要兼顧國家安全，不要每次都台北看天下，每看到AI霸主落在北市，屏東就很羨慕，希望立法院再修法，也希望對南部縣市可以更友善，相關計算基礎大家要好好協調，避免再犯錯。

據轉述，新竹縣長楊文科在會中也強調，落實事權劃分，這個很重要，看要如何協調，拿錢就要做事，這個是長久以來的夢想，城鄉失衡是很嚴重的。他認為，不適當的指標分配要趕快檢討，像是土地、人口，大家都有不同意見，要靠智慧解決，錢多的指標要讓一點給比較低的。

楊文科認為，新竹縣市是科技產業，賣的是晶圓片，有的是賣水果，我們分配指標實施之後趕快討論，今年比較低的分配不足的，看中央跟地方來解決辦法。

