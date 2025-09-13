勇哥復出！賴清德下令調整戰略 徐國勇預告「不定期直播」

民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

2025/09/13 11:38

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德指示，執政團隊在政策宣傳與議題回應要改變形式；近期卸下政論節目主持棒的民進黨秘書長徐國勇是否復出備受關注。徐今（13日）宣布，他會利用各種管道讓民眾了解施政方向，也會在臉書與大家互動，可能不定期開直播。

賴清德日前在民進黨中常會談到，有不少民代點出政策宣傳與議題回應的問題，他會要求執政團隊一定要改變形式，包含回應要快；要廣、要分眾；要深入基層；要善用科技；而首長也要站在第一線，親自說明、捍衛政策。

賴清德說，像是中央黨部在秘書長徐國勇的「222法則」要求下，輿情回應必須簡單明瞭、即時快速，政策宣傳要以更簡明扼要的方式，深入與社會溝通說明。

徐國勇今在臉書撰文透露，先前有媒體問他，接任秘書長後，有沒有機會再到YouTube或其他平台主持節目？

徐國勇說明，除了黨務工作在身，他也擔任國際獅子會的國際理事，透過民間社團的力量進行國民外交，為台灣發光、發聲、發熱，但利用各種管道讓民眾了解我們的施政方向，以及跟大家直接溝通，是自己一直以來秉持的原則。所以他要報告，接下來將會在這裡與大家互動，也可能會不定期開直播，再請大家持續關注。

