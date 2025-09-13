以「Team Taiwan」為設計理念 民進黨新北市黨部推出募款小物

民進黨新北市黨部募款小物包括「挺台灣」棒球帽、應援巾、帆布袋與「民主之鑰」開瓶器鑰匙圈。（民進黨新北市黨部提供）

2025/09/13 11:48

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨新北市黨部推出募款小物，黨部主任委員蘇巧慧表示，台灣的民主道路從來都不順遂，但正因有一代代勇敢的民主世代，台灣才能有今日民主指數排名東亞第一的傲人成就；這次募款小物包括「挺台灣」棒球帽、應援巾、帆布袋與「民主之鑰」開瓶器鑰匙圈，以「Team Taiwan」挺台灣為設計理念，期勉眾人堅定守護民主的決心。

蘇巧慧指出，過去一年，新北市黨部、黨公職堅定與公民團體並肩作戰，縱然726、823罷免結果不盡如人意，但確實讓台灣國會稍微回到常軌，這股由公民運動掀起的民主力量也成為台灣民主進程里程碑，面對未來的挑戰，呼籲眾人持續堅定走在守護台灣憲政、民主與自由的道路上。

黨部執行長高碩呈補充，募款小物邀請新北在地書法家為棒球帽與應援巾題字「作伙挺台灣」，宣傳照也與演員徐千京合作拍攝；為強化民進黨在新北基層實力，活動期間入黨，便贈送「民主之鑰」開瓶器鑰匙圈一枚，其他募款小物則依據捐款金額贈予捐款者。

