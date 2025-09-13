交保回家第5天！陳佩琪發文稱柯文哲「臀部有兩極大對稱傷口」

陳佩琪還提到，那天柯文哲離開北院時，「我就感覺到了，他手臂竟比我還白...」（資料照）

2025/09/13 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲交保裁定遭高院撤銷發回北院更裁。柯文哲妻子陳佩琪今日在臉書發文，透露柯文哲現在「思緒慢」、「下肢無力」等種種狀況，強調他「一年曬不到太陽」，還稱那天柯文哲離開北院她就感覺到「他的手臂竟比我還白。」

陳佩琪今日在臉書發文表示，柯文哲回家五天多，生活作息逐漸上軌道，但她仍覺得柯文哲現在思緒慢，走起路來膝蓋不穩、下肢無力，兩邊小腿前骨頭處滿片瘀傷，「他說是在北所房間內晚上兩張床同時放下時，因只剩幾公分不到的空間，要離床洗手時，小腿碰撞到床板邊緣弄出來的」，而這種瘀青只能等著它慢慢消退，現在開始幫他加口服葡萄糖胺酸、D3和鈣片，「希望一年曬不到太陽的不良影響能逐步好轉。」

陳佩琪表示，最令她驚訝的是柯文哲臀部兩側最凸起處，也就是採坐姿時會和地板接觸之處，出現了兩個極大的對稱傷口，柯說是北所馬桶的感染，但她認為是坐地板、馬桶時導致的傷口。

陳佩琪說，身為小兒科醫師的她就搬出自己照顧小Baby時最擅長的技巧幫忙處理，今早看起來好多了，「他以前常鼓勵年輕人要結婚，理由是屁股長瘡才有人幫忙裹藥， 或許這是最實際的例子吧。」

最後，陳佩琪還提到，那天柯文哲離開北院時，「我就感覺到了，他手臂竟比我還白...」

