    首頁　>　政治

    柯文哲、黃國昌、館長頻引熱議 粉專曝網路聲量：泛紅群眾從頭到尾不關心黃國昌

    根據粉專「聲量看政治」分享的網路聲量顯示，在泛紅YT社群裡，對館長與柯文哲的興趣大於黃國昌，「泛紅群眾從頭到尾不關心黃國昌」。（資料照）

    2025/09/13 14:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲、民眾黨主席黃國昌時常登上媒體版面，親近這2人的網紅館長先前也因前往中國引起許多討論，不過根據粉專「聲量看政治」分享的網路聲量顯示，在泛紅YT社群裡，對館長與柯文哲的興趣大於黃國昌，「泛紅群眾從頭到尾不關心黃國昌」。

    臉書粉專「聲量看政治」發文分享，泛紅YT社群在討論柯文哲、黃國昌與館長3個人時，各自呈現的觀眾數。「聲量看政治」指出，目前柯文哲要到週一才會再開羈押庭，所以這3個人，特別是柯文哲與黃國昌的聲量競爭要等下週二之後，才會有一個完整的過程與輪廓。

    不過「聲量看政治」也透露，透過8月以來在泛紅YT社群的觀眾數可看到，泛紅YT的觀看群眾，對館長與柯文哲的興趣，大於黃國昌。包含了「在黃國昌準備走讀前，泛紅YT的群眾觀看泛紅YT討論館長，大於討論黃國昌與柯文哲。在黃國昌辦完走讀，這些粉紅群眾關心的是柯文哲」。

    對此「聲量看政治」也直言「泛紅群眾從頭到尾不關心黃國昌」、「小粉紅對館長可割可棄」。

    熱門推播